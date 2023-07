Qué es el metomilo y cómo afecta a la salud el pesticida localizado en sandías procedentes de Marruecos

El sistema europeo de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta sanitaria donde informa de la detección en un control fronterizo de un lote de sandías procedentes de Marruecos con destino España en el que se encontró un alto nivel de metomilo, según informa en un comunicado FACUA-Consumidores en Acción. Las piezas que venían del país vecino contenían, concretamente, restos de este componente en una proporción de 0,38+/-0,19 mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está establecido en 0,015 mg/kg-ppm. Pero, ¿qué es exactamente el metomilo y cómo puede afectar a la salud?

El metomilo es una sustancia química que se emplea como pesticida y que puede generar los siguientes síntomas ante una intoxicación.

Síntomas por intoxicación de metomilo

Dolor de cabeza .

. Mareos.

Náuseas.

Vómitos .

. Sudoración excesiva.

Temblores.

Debilidad muscular .

. Visión borrosa.

"La mezcla del metomilo con el consumo de alcohol, puede impactar en el sistema nervioso central y periférico, así como puede llegar a provocar fallos renales", avisan desde Facua.

Alerta por la presencia de altos niveles de pesticida no autorizado en sandías procedentes de Marruecoshttps://t.co/D3v1zxqNB6 — FACUA (@FACUA) July 24, 2023

La notificación oficial se produjo el pasado día 14 de julio, con actualización el día 20, mediante el sistema RASFF, por el cual España comunicó la alerta a la Comisión Europea (CE), quien a su vez remitió la información al resto de los países de la Unión Europea (UE). La CE ha precisado que la fruta supera la presencia de este pesticida permitida por la normativa comunitaria.

El sistema de detección de la UE ha categorizado como "grave" el nivel de riesgo, según ha recogido Facua. Según un informe publicado por la Comisión, en 2022 se registraron 990 notificaciones relacionadas con restos de pesticidas a través de Rasff, lo que, no obstante, supuso un descenso del 20% con respecto a 2021. No obstante, la CE ha reflejado en su notificación que no se han tomado medidas en reacción a este hallazgo.

Para qué sirve el metomilo

Se trata de un insecticida de amplio espectro que actúa principalmente por contacto e ingestión con actividad sistémica, alterando las funciones neurofisiológicas de los insectos que atacan a frutales, hortalizas y cereales.

Pertenece a la familia de los carbamatos -plaguicida químico derivado del ácido carbámico- y se caracteriza por su efecto de choque y buena absorción. Estos insecticidas son potentes inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, la cual es vital para el funcionamiento normal del sistema nervioso de los insectos.