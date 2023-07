La dieta 'milagro' para adelgazar comiendo de todo: hidratos, proteínas y verduras

Los más cenizos dirán que ya es tarde para la operación bikini. Todo es relativo, depende de cuándo llegue el momento de usarlo, pero el cuidado del cuerpo no tiene época concreta del año. España se va a la playa y Aragón, que no la tiene en su territorio, tira de piscina y/o viaja dos horas y media hasta las más cercanas en Tarragona, Castellón o Guipúzcoa. Lo importante a la hora de alimentarse es el equilibrio, y caer en sobrepeso no es bueno por razones de salud, más allá de las estéticas. Dicho esto, las dietas hechas con cabeza y guía de especialistas son una buena manera de sentirse mejor física y espiritualmente. Aunque no haya escapada a la playa en los próximos días, ni se pise la piscina, perder algún kilo de grasa y hacerlo ordenadamente trae una satisfacción a cualquiera.

Cuidarse no es castigarse, y bajar mucho de golpe exige cambios en los patrones de vida, no un esfuerzo puntual. Una de la dietas que se ha puesto de moda en los últimos tiempo es la dieta disociada. La dietista y nutricionista aragonesa Yoana Teres Castel explica para empezar que la dieta disociada es aquella que se fundamenta en el hecho de no mezclar los macronutrientes (proteína, grasa e hidrato de carbono) en una misma comida y/o durante un mismo día. Eso sí, permite comer todos los grupos de alimentos, pero siempre que se cumpla esta premisa. En esta dieta no se puede mezclar la proteína y grasa; la proteína e hidratos de carbono ni los hidratos de carbono y la grasa.

Así, esta dieta divide a los alimentos es estos grupos:

Alimentos ricos en hidratos de carbono: cereales, harinas y tubérculos.

Alimentos ricos en proteína: carne, pescado, legumbres y frutos secos.

Alimentos neutros: verduras y grasas vegetales.

Los principios fundamentales de esta dieta son que el sistema digestivo no es capaz de digerir bien los diferentes macronutrientes si están juntos en la misma comida, lo que hace que se acumulen en forma de grasa y la persona aumente de peso. Además, quienes defienden este tipo de alimentación argumentan que consumir estos alimentos por separado aumenta la energía vital de la persona.

¿Es efectiva la dieta disociada?

"Para empezar a echar por tierra estos fundamentos lo primero que tiene que quedar claro es que la mayoría de alimentos no son “puros”, es decir, no existe ese alimento que únicamente este compuesto por un macronutriente, sino que más bien todos tienen una mezcla de ellos, en mayor o menor proporción, siendo uno de ellos el que sobresale en mayoría. Y por ese nutriente mayoritario se engloba a los alimentos en los diferentes grupos (alimentos ricos en hidratos de carbono, alimentos ricos en grasas y alimentos ricos en proteínas)", explica Teres.

"Lo segundo, si al consumir estos alimentos sin disociarlos dicen que el sistema digestivo no es capaz de asimilarlos, eso es totalmente contrario al decir que se acumulan en forma de grasa. Es decir, ¿si no se digieren como es posible que se acumulen? Lo que no se asimila se elimina, ¿cierto?", aclara la especialista. "Una dieta disociada, a priori, no supone ningún problema de salud en personas sin patologías de base, pero tampoco una ventaja. No aporta más beneficios que cuando se trabaja en mejorar los hábitos de alimentación".

Teres aclara igualmente que "no hay sustento científico de este tipo de dietas, por lo que se engloban dentro de las dietas milagro".