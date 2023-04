Cómo adelgazar si tienes hipotiroidismo: alimentos que no debes comer

La glándula tiroidea, ubicada en la parte inferior delantera del cuello, es un órgano cuya función pasa por producir las hormonas que controlan la forma en que las células del cuerpo usan la energía. Cuando dicha glándula no produce la necesaria cantidad de hormonas tiroideas se habla de hipotiroidismo, traduciéndose en una disminución de la actividad del metabolismo de la persona afectada que ralentiza todas las funciones vitales.

Una de las consecuencias, entre otras muchas, es que, a pesar de continuar con los mismos hábitos de vida, incluidos los alimenticios, se tiende a ganar peso. Algo que preocupa y mucho a las personas afectadas, teniendo en cuenta, además, de que si no se trata de un hipotiroidismo transitorio, como puede ocurrir durante el embarazo, se convierte en una enfermedad crónica que debe ser tratada como tal.

"Si la enfermedad se trata correctamente y está bien controlada no es necesario hacer nada especial para bajar de peso o mantener el habitual de cada paciente. Es cierto que el hipotiroidismo puede favorecer el aumento de kilos, pero solo antes de ser diagnosticado, o si la dosis de medicación que toma el paciente no es la suficiente", confirma Beatriz Lardiés, endocrino del hospital Obispo Polanco de Teruel.

Dieta para no engordar si tienes hipotiroidismo

Según apuntan desde Mayo Clinic, "en general, no hay ninguna dieta para el hipotiroidismo. No hay pruebas de que comer o evitar ciertos alimentos mejoren la función tiroidea en personas con esta enfermedad". Una afirmación con la que también coincide Beatriz Lardiés: "Es falso de que las personas hipotiroideas deban seguir una dieta para no engordar. El tratamiento farmacológico es lo que hace que controlen el peso. No hay ninguna evidencia científica de que haya determinados productos que beneficien o perjudiquen el funcionamiento de la glándula", insiste la doctora.

Sin embargo, sí es recomendable tomar alimentos que contengan yodo, puesto que este es "esencial para la función normal de la tiroides", aseguran desde Mayo Clinic. Estos son algunos de ellos:

Sal de mesa yodada

Pescados y mariscos : arenque, bacalao, mejillones, salmón, lenguado, almejas, berberechos, etc.

: arenque, bacalao, mejillones, salmón, lenguado, almejas, berberechos, etc. Huevos

Lácteos : queso, leche desnatada condensada en polvo.

: queso, leche desnatada condensada en polvo. Cereales : trigo, arroz, avena y centeno.

: trigo, arroz, avena y centeno. Verduras: espinacas, acelgas, cebolla, ajo, remolacha, pepino verde, judías verdes… y algas marinas, muy ricas en yodo (especialmente alga Kelp).

Otros suplementos como la soja, ingeridos en grandes cantidades, pueden afectar la producción de la hormona tiroidea, pero no causarán hipotiroidismo a personas que no tienen deficiencia de yodo.

De la misma manera, las mismas fuentes, no aconsejan consumir al mismo tiempo que el tratamiento de hormona tiroidea los siguientes alimentos:

Nueces

Harina de soja

Harina de semillas de algodón

Suplementos de hierro o multivitaminas que contengan hierro

Suplementos de calcio

Antiácidos que contienen aluminio, magnesio o calcio

"Para evitar posibles interacciones, es recomendable ingerir estos alimentos o usar estos productos varias horas antes o después de tomar el medicamento para la tiroides", concluyen desde Mayo Clinic.