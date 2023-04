Julia, afectada de endometriosis: "Quiero que mi caso conciencie de lo que puede causar esta enfermedad y evitárselo a más mujeres"

Julia Serrano, de 42 años y natural de Calatayud, sufre de endometriosis, una enfermedad por la que un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de éste causando fuertes dolores y que puede derivar en complicaciones en otros órganos. De hecho, este mal llevó a que Aragón, en 2022, renovase su programa de atención a las afectadas. En el caso particular de Serrano, lo que se manifestaba con esas molestias –que pasaron a ser extremas y crónicas- y con abundantes sangrados durante la regla, no tuvo un diagnóstico certero hasta abril de 2021.

Esa demora en dar con un dictamen le ha supuesto un rosario de operaciones, entre ellas una colostomía, y a que no pueda llevar una vida normal, ya que tiene que sondarse cada cuatro horas. "Quiero concienciar de lo que puede causar esta enfermedad y evitárselo a otras mujeres", destaca Serrano. En este sentido, explica que "por culpa de no ser diagnosticada a tiempo, no tuve un tratamiento y las consecuencias las voy a pagar el resto de mi vida".

"Con un tratamiento no tendría que haber llegado a una colostomía o podría orinar por mí misma", insiste. Así, remarca que "la regla no duele así" y confía en que su situación sirva para que "si va una chica de 16 años y se lo cogen a tiempo, puede tener una vida normal". "Quiero que mi caso sirva para que no tengan que pasar por todo lo que he pasado", apunta. Se refiere a que tras empezar con molestias a los 12 años y más adelante, cuando los dolores fueron a más, le dijeran que era dismenorrea.

"En 2017 me dicen que era útero septo y me operan. Estuve ese mes bien y con la siguiente regla volví a estar igual. En 2018 me operan de adherencias, y me decían que era normal y que eran quistes funcionales. Hasta 2021 tuve que estar yendo a urgencias cada mes, cuando me venía la regla", detalla. Además, a Serrano la enfermedad le afectó al aparato digestivo y llegó a pesar 39 kilos, hasta que en 2021 le tienen que ingresar durante una semana.

A raíz de aquello, se plantea otra operación. "Me querían quitar un ovario pero uno de los ginecólogos de Calatayud dijo que eso era endometriosis y que no lo podían tocar y fui a Barcelona", explica. Allí, detalla Serrano, tuvo que someterse a ocho horas de operación para realizarle una histerectomía y una resección intestinal. Sin embargo tres días después sufrió complicaciones y, ya estando en Calatayud, tuvieron que drenarle de urgencia una infección que le dejó mes y medio en el hospital.

Baja e incapacidad

A la falta de diagnóstico, Serrano suma la falta de empatía en el entorno social y laboral con este problema. "En el trabajo parece que seas una floja o que no tengas ganas de trabajar, pero es que hay veces que no me tenía en pie", confiesa. Una vez con ese dictamen, que recibió en abril de 2021, se le concedió una baja. "Al año tuve que pasar una entrevista con un tribunal médico y me ampliaron seis meses la baja", explica.

Cuando se cumplieron los 18 meses sin poder trabajar, Serrano pasó otra entrevista: "Me dijeron que ya me llegaría la resolución y a los días me notificaron que se me concedía la incapacidad absoluta". "No tenía ni abogados ni era algo que buscase. A mí me gustaría poder trabajar y llevar una vida normal", confiesa. En la actualidad, Julia, que reconoce que "psicológicamente lo he pasado muy mal", sigue un proceso de rehabilitación, que no está siendo fácil.

Por todo ello, ahora colabora con la Asociación Española Contra la Endometriosis para hacer un frente común a nivel nacional y que esa concienciación llegue tanto a posibles afectadas como a los profesionales médicos y a la sociedad en general.