Síntomas de la insuficiencia renal y a qué edad puedes empezar a sufrirla

Este 9 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Hablamos de un órgano clave, encargado de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua a través de la orina, además de ayudar a mantener el equilibrio de sustancias básicas como el potasio, el sodio o el calcio en el sistema. Cuando aparece un padecimiento renal severo, todo se desequilibra en el cuerpo humano.

El nefrólogo Javier Paúl, Coordinador de Trasplantes del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, aclara que “la enfermedad renal es un problema de salud pública, y la función renal se mide fundamentalmente por dos parámetros: la creatinina, que indica el nivel de funcionamiento del riñón con el filtrado glomerular, y la albuminuria”.

La creatinina (en alusión a la urea) más alta indica un peor funcionamiento del órgano. “El valor de referencia a partir del cual pueden existir indicios de mal funcionamiento es de 1 mg/dl. No obstante, la forma más exacta para hablar de este parámetro es el mencionado filtrado glomerular, que marca el porcentaje de función renal. Si está en 100-120 mililitros por minuto, el riñón funciona bien; si la cifra es 90, marca el 90% de función renal, y así sucesivamente”.

En el tipo de orina aparece el otro dato relevante de análisis. “La orina normal no tiene albúmina o proteína; si aparece, es una cantidad casi imperceptible. Si aparece albúmina (albuminuria) quiere decir que puede haber enfermedad renal”.

A qué edad se puede empezar a sufrir insuficiencia renal

Paúl explica además otro detalle que tiene que ver directamente con la edad. “A partir de los 40 ó 45 años, un 10% de la población sufre insuficiencia renal en mayor o menor medida, aunque no llegue siempre a derivar en algo grave; eso sí, a partir de los 60 años un 20% de la población tiene cifras de filtrado compatibles con una insuficiencia avanzada”.

Además, y dependiendo de cada persona, nuestros riñones pierden fisiológicamente un 1% de función cada año. “Si el filtrado glomerular a los 20 años debería de ser de un 100%, a los 60% lo lógico es que sea mucho menor. El tema es que la insuficiencia renal es frecuentemente asintomática; cuando aparezcan síntomas, lo normal es que ya se trata de un problema avanzado. Un 15% de las causas de la insuficiencia renal no son conocidas”.

Causas de la insuficiencia renal: diabetes, hipertensión y tabaquismo

Las causas son otro elemento que debe considerarse. “Si tienes litiasis renal, piedras, pueden darse episodios de cólicos renales. Si la orina es de un color muy rojizo, lo que se llama hematuria, hay que revisar las posibles causas. Lo mismo en el caso de una orina muy espumosa: podría deberse a que ahí hay albumina”.

Desterrar mitos es otra tarea en la que trata de aplicarse el doctor Paúl. “A veces te dice la gente que orina mucho y muy bien, y que su orina es muy clara, cuando en ocasiones lo que le pasa a su riñón es que no hace la función de concentrar bien la orina, hasta 120 veces, lo que hace que normalmente acabemos orinando un litro y medio diario. Ese problema se llama hipostenuria; las impurezas que antes se eliminaban con litro y medio de orina diaria necesitan de pronto el doble o el triple de litros. Orinar mucho no es siempre algo bueno; por otro lado, la costumbre actual de beber mucha agua también incide en que se orine más”.

El doctor Paúl señala tres situaciones que exigen de un cuidado y atención mayores en caso de que haya sospecha o riesgo de enfermedad renal. “La primera es la diabetes, sobre todo la más frecuente, la tipo II, que suele atacar en edad adulta y sobre todo en personas con sobrepeso. Es una epidemia, y la causa fundamental de insuficiencia renal; uno de cada cuatro pacientes que comienza diálisis viene de una nefropatía diabética”.

La segunda causa es la hipertensión. “Es la víctima y el villano de la enfermedad renal. “Un 15% de los casos de la enfermedad renal es una nefropatía vascular por hipertensión”. La tercera es el tabaquismo. “Produce muchas patologías, pero para el corazón y el riñón es especialmente malo. Es fundamental prevenir llevar una vida saludable en la dieta, el ejercicio, no beber alcohol, no automedicarse”.

El doctor Paúl aclara que este condimento debe controlarse para no agravar una posible insuficiencia. “La sal produce hipertensión, que daña al riñón. No hay alimentos prohibidos para el riñón cuando se trata e un caso leve. Cuando la insuficiencia ya es un hecho, la dieta debe limitar las proteínas; ojo, no dejar de tomarlas, sino limitarlas”.

¿Qué hacer en caso de insuficiencia renal?

Paúl aterriza algunos datos. “La enfermedad renal es más prevalente en hombres que en mujeres, en una proporción de 2 de cada 3. Al parecer, los estrógenos protegen la esfera cardiovascular, más allá de las costumbres. Y la mitad de los varones de 45 años en adelante tienen hipertensión, un valor que se queda en el 30 en mujeres”.

Las personas que puedan estar en una situación de mayor riesgo deben acudir a atención primaria con cierta periodicidad a solicitar una analítica. “Algunos lo harán anualmente, si están en grupos de riesgo como los descritos antes; a otros les bastará con una cada tres o cuatro. La detección precoz, como todo en medicina, es clave; se pueden buscar las causas y, si es posible, corregirlas. Hay factores no modificables, como la edad, la raza, el sexo o el peso al nacer, que lleva a un mayor riesgo cuanto menor es en el momento del primer pesaje; hay que atender a todo lo demás, a las variables”.