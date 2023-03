Cómo saber si estás perdiendo audición y síntomas de la infección de oído

Ester Ruiz Aldana es audióloga protésica y se encarga de la dirección técnica de AudioZar (Centro Auditivo Zaragoza). Una profesional idónea para responder todas las dudas acerca de los problemas de audición, las causas y posibles soluciones. La audición es un elemento esencial para la vida cotidiana; padecer de problemas auditivos es obviamente un factor de aislamiento social, además de un problema para las tareas diarias.

Dos de los días mundiales e internacionales relativos a la audición se concentran en este 3 de marzo con el Día Mundial de la Audición y en los últimos días de abril. El 25 de ese mes es el día mundial de las personas con acúfenos. El acúfeno o tinnitus es una percepción de ruido en los oídos o en la cabeza sin que exista una fuente exterior de sonido y sin que se registre una actividad vibratoria coclear, fenómeno que se produce ante un ruido exterior. El día siguiente es el de la concienciación contra el ruido, y el 27 de septiembre, el día internacional de las personas sordas o con discapacidad auditiva.

Indicadores de que estás perdiendo audición

Hay muchos indicadores que pueden señalar este fenómeno. Ruiz Aldana señala los siguientes:

Sensación de oír pero no entender.

Necesidad de hacer repetir y preguntar constantemente ¿Qué?

Dificultad para escuchar sonidos suaves o voces bajas.

Necesidad de aumentar el volumen de la televisión, radio o música más allá del nivel confortable para otros.

Dificultad para seguir conversaciones en ambientes ruidosos o con varias personas hablando al mismo tiempo.

Zumbidos o pitidos en los oídos.

Pérdida de atención y aislamiento.

La audióloga aclara que cualquiera de estos signos debe ir seguido de una consulta a un profesional, ya sea el otorrino o un audiólogo. “La detección precoz es muy importante para ofrecer una solución acertada al problema auditivo, desde el diagnóstico hasta las acciones para frenarlo”.

Infección de oído. Síntomas y cómo atajarla

Las infecciones de oído se conocen como otitis. “Podemos diferenciar -aclara Ruiz tres tipos de otitis según el lugar del oído en el que se produzca: otitis interna, media y externa. La más frecuente con mucha diferencia es la otitis media, que se produce en el oído medio justo detrás del tímpano cuando la trompa de Eustaquio se obstruye por diferentes motivos; por ejemplo, exceso de mucosidad”.

El síntoma más importante es la presencia de dolor, en ocasiones acompañado de supuración, aunque no siempre. También puede estar acompañada de fiebre, pérdida repentina y temporal de audición, acúfenos, mareos o dolor de cabeza. “El tratamiento habitual es antibiótico; mientras tanto, hay intentar no mojar el oído. Para prevenir las otitis lo único que podemos hacer es mantener los oídos secos, evitar introducir cualquier cuerpo extraño en el conducto y no exponernos a agua sucia o contaminada”, aclara la audióloga zaragozana.

En caso de ser una persona con mucha tendencia a las infecciones es muy recomendable el uso de moldes de baño a medida.