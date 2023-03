Cómo destapar un oído con mocos, cera o cambio de presión para que no vaya a peor

En las últimas semanas, la oleada de catarros y gripe tiene a media población con moqueo, congestión, tos, fatiga, dolores musculares y demás rasgos típicos de estas afecciones. Por si fuera poco, algunas de ellas derivan en problemas en el oído, tanto el medio como el interno, que pueden traer consecuencias muy molestas. De todos modos, el oído es un lugar delicado y los problemas que puedan surgir en esa zona requieren de soluciones eficaces y rápidas, ya que pueden limitar mucho la vida cotidiana, desde el trato social a la productividad laboral. Tan importante es prevenirlas como curarlas adecuadamente, y evitar así los errores más habituales en el cuidado de esta parte del cuerpo. Los tapones (por moco, cera o cambio de presión) son la gran molestia cotidiana en la audición.

Qué hacer con un oído taponado

La audióloga protésica Ester Ruiz Aldana es la directora técnica de AudioZar (Centro Auditivo Zaragoza) y revela para empezar el modo correcto de actuar ante un oído tapado. “Hay varias causas. Si el taponamiento se produce por un cambio de presión, como cuando viajamos en avión, subimos un puerto de montaña o buceamos, podemos intentar destaparlo igualando las presiones del oído, siguiendo los siguientes consejos: intentar bostezar, masticar un chicle, utilizar un descongestionante nasal suministrado en una farmacia o provocar la maniobra de Valsalva, consistente en expulsar el aire de los pulmones mientras se mantiene la glotis cerrada: nariz tapada y boca cerrada”.

La especialista recalca que “si una vez realizadas estas acciones el taponamiento persiste, debemos acudir a nuestro médico o al médico especialista, el otorrinolaringólogo”.

Remedios caseros: una mala elección

Sobre los remedios caseros para quitar el famoso tapón de cera, Ruiz es concluyente. “A pesar de que existen ciertos remedios caseros que a menudo se utilizan para quitar tapones de cera, como baños de vapor, aceites o incluso remedios de venta libre como ‘sprays’ o velas para los oídos, no es recomendable utilizar ninguno de éstos métodos para extraer cera de los oídos. No sólo pueden resultar ineficaces, sino que incluso pueden ser perjudiciales para nuestro oído y equilibrio. El oído es un órgano complejo y delicado, por eso debemos dejarlo en manos de profesionales que conozcan su anatomía y fisiología, y así no vaya a peor el problema con el que estemos tratando”.

La audióloga repite a modo de conclusión que “si se nos ha formado un tapón, tendremos que recurrir a nuestro médico de cabecera o directamente al otorrinolaringólogo para que lo extraiga, o nos recete algún fármaco para reblandecer la cera o hacer que acumulemos menos”.