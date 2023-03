Alerta sanitaria por la falsificación de este famoso gel con ácido hialurónico

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicó el 21 de febrero una alerta sanitaria en Europa tras detectar un producto muy popular en los tratamientos de belleza que se comercializaba en España con un certificado falsificado marcado con la etiqueta CE.

Según informaron desde la AEMPS se trata de un gel de ácido hialurónico que se utiliza en los tratamientos estéticos para rellenar los tejidos blandos de la dermis y reducir las arrugas. Este producto se introdujo en el mercado a través del fabricante chino Jining Hangxing con el nombre de Ácido Hialurónico Reticulado/No Reticulado Manorui.

Al parecer, las autoridades sanitarias eslovacas emitieron a finales de 2022 una alerta de falsificación: el producto estaba marcado con un CE falso con número 2020-MDD/DE-025. El certificado tiene fecha de emisión 7 de noviembre de 2020 y fecha de caducidad 6 de noviembre de 2025.

Según informaron las autoridades sanitarias, el fabricante Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China, no es cliente del organismo notificado 3EC International a.s. (2265). Además, ningún certificado con número 2020-MDD/DE-025 ha sido expedido por dicho organismo.

Para qué se usa el ácido hialurónico

El ácido hialurónico es un polisacárido que está presente en tejidos y órganos del cuerpo humano de forma natural y que permite almacenar moléculas de agua. Su alto poder hidratante lo ha convertido en el activo estrella de los últimos años ya que mantiene la piel tersa y rellena.

Por eso es muy utilizado para eliminar las arrugas de la piel tanto a niveles profundos de la dermis a través de inyecciones de ácido hialurónico o, también, como parte de las cremas y geles de hidratación externa.

La capacidad de retener agua de este compuesto reduce los efectos del paso del tiempo en la piel, pero también combate las agresiones medioambientales externas evitando la deshidratación y manteniendo los niveles de humedad de la piel.