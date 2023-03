Desprendimiento de retina: síntomas y causas del gran susto que ha sufrido Iñaki López

El desprendimiento de retina sufrido por el periodista de La Sexta Iñaki López ha motivado el interés por saber más de este severo trastorno de la visión, que tiene diferentes grados de gravedad y, por consiguiente, de consecuencias para quien lo sufre.

El oftalmólogo zaragozano Ángel Domínguez Polo arroja un poco de luz sobre el tema. “Las causas más frecuentes son los traumatismos, aunque en muchas ocasiones son espontáneas, pero si hay contusiones directas en el ojo puede ocurrir; también en traumatismos craneoencefálicos puede darse un movimiento de ida y vuelta en el vítreo que pueden provocar el desprendimiento. Lo mismo pasa con una herida abierta. No tiene que ver con una subida de tensión, algo que se comenta en ocasiones”.

Con los signos de alarma hay que ser precavido. “Está la famosa ‘mosca’ o telaraña volante, que denota un desprendimiento del vítreo posterior y aparece de forma súbita; a veces, en la gente más joven, se presenta en forma de puntitos. Eso no entraña riesgo de desprendimiento en la retina al 100%, pero sí puede ser por un desgarro que acabará en desprendimiento si no se trata con láser; ahí se cicatriza y ya no da problemas. También pasa que si la ‘mosca’ no es muy grande y no se va al especialista, el cerebro se acostumbra a su presencia y ‘deja’ de verla. Eso no quiere decir que el desgarro se haya curado”.

Domínguez insiste en que “si aparece la ‘mosca’, hay que visitar al oftalmólogo lo antes posible, para descartar problemas mayores; así se ven también lesiones predisponentes en la retina que pueden acabar en desgarro, porque el desgarro no da otro síntoma más allá de la ‘mosca’. El desprendimiento es posterior, se trata de un asunto evolutivo”.

Una vez producido un desgarro, va entrando líquido en la retina, que es lo que finalmente desemboca en desprendimiento. “Cuando esto ocurre, se manifiesta como la aparición de una sombra oscura en la imagen visual, tenemos una mancha negra; esa es una señal definitiva, hay que ir a urgencias. Ojo, porque en la fase inicial puede pasar desapercibido; en cuanto se note, a urgencias. Cuanto más se tarde, peor será el pronóstico quirúrgico. No es una cuestión de crear alarma, sino conciencia”.