Dolor de tripa y picos de fiebre alta durante días: qué le pasa a mi hijo

"Bianca comenzó con mareos y vómitos y al día siguiente se puso con fiebre. Al principio no me asustó porque no superaba los 38,5, pero en dos días subió a más de 39. Tras una noche de fiebre alta, conseguimos que bajara a valores de 38 o algo menos, pero la niña seguía con dolor de cabeza y mucho dolor de tripa". "Después de visitar al médico, en un principio nos dijeron que podría ser infección de orina, pero al día siguiente su hermano amaneció con diarrea, malestar estomacal y mucho dolor de cabeza".

Es el testimonio de María Valbuena, madre de dos hijos -Bianca de 9 años y Pablo, de 13- que llevan más de una semana enfermos sin tener muy claro a qué se debe. "La doctora nos dijo que era un virus y que en el Centro de Salud de La Jota se estaban viendo muchos casos similares". "Nosotros hicimos test de antígenos de gripe a b y covid y todos dieron negativo, pero ellos siguen con molestias y no terminan de recuperarse", asegura Valbuena.

Situación similar la de la familia López Peña, vecinos del barrio zaragozano de Las Fuentes. "Comenzó mi hija, de 11 años, con mucho dolor de tripa. Estuvo pachucha durante dos días, sin llegar a vomitar. Al tercer día le subió al fiebre hasta 39. Así estuvo hasta este lunes. Al día siguiente ya fue al colegio, puesto que estaba mejor. El miércoles se despertó otra vez con fiebre", comenta Almudena Peña, madre de la niña.

"Su pediatra nos ha dicho que hay muchos casos similares, que es un virus y que encadena varios días de subidas y bajadas de temperatura", asegura la zaragozana.

Fenómeno de deuda inmunológica

Pero, ¿a qué se debe el aumento de casos de esta dolencia a medio camino entre la gripe y la gastroenteritis? "Son las consecuencias del periodo burbuja al que los niños estuvieron sometidos durante la pandemia", comenta Elena Javierre, presidenta de la asociación aragonesa de pediatría de Atención Primaria.

"Ahora muchos niños contactan por primera vez con un montón de virus. Es como un efecto 'inicio guardería', podríamos decir. Técnicamente de denomina 'fenómeno de deuda inmunológica", explica la pediatra.

La escarlatina, también en ascenso en Aragón

Los pediatras advierten, igualmente, de un aumento en los casos de escarlatina, que está afectando a niños de entre dos y cuatro años. Un diagnóstico que sorprende a los padres por considerarla una enfermedad del pasado. La dolencia es contagiosa y se caracteriza por un sarpullido de color escarlata, de ahí su nombre.

Elena Javierre asegura que, aunque "no es alarmante, sí preocupa que el número de casos detectados de escarlatina ha aumentado y en una población de edad inferior a la que suele darse".

No obstante, la profesional reconoce que "las cifras son normales para la época y circunstancias después en la que los niños han estado muy poco expuestos a gérmenes", concluye Javierre.