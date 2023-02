Este complemento alimenticio incumple las normas sanitarias, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se pone especialmente seria en temas de salud, y ha puesto el foco en determinados productos "milagro" que prometen curar afecciones diversas gracias a propiedades que distan bastante de ser ciertas. Una de las finalidades de la organización es que los consumidores no sean engañados por el gran trabajo de marketing de ciertas empresas, que aprovechan la desesperación de quienes sufren determinados problemas. "Los productos milagrosos no existen", apunta la OCU. Esta misma semana ha denunciado ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la venta en España de Finitro Extra Forte.

Para qué sirve Finitro Extra Forte

Es un teórico complemento alimenticio utilizado por mujeres y hombres, que sirve para tener unas articulaciones flexibles y mantener los cartílagos sanos. La forma de tomarlo son dos pastillas al día. El producto, según su fabricante, sirve para mantener las articulaciones flexibles, reforzar el tejido conectivo, ayuda a mantener los huesos, ofrece protección contra el estrés oxidativo y apoya el funcionamiento de los músculos.

Según la OCU, este producto incumple varias normas sanitarias. Los ingredientes que contiene (curcumina, mejillón de labios verdes, colágeno tipo II, MSM y otras vitaminas y minerales) presentan una serie de alegaciones saludables no autorizadas por la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Tampoco aparece debidamente registrado en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la AESAN, y en su página web no cumple con los requisitos legales: faltan datos de contacto del vendedor, de identificación y no se indican todos los derechos del comprador, entre otras normas que deberían indicar.

A resultas de esta denuncia y ante la evidencia de estas irregularidades, la Agencia se pondrá en contacto con las autoridades autonómicas y europeas para que se tomen medidas contra la venta y distribución de Finitro Extra Forte.

Cómo denunciar los productos "milagro"

Si se tienen dudas sobre la legalidad y eficacia de un producto, pueden expresarse a través de la AESAN o de los servicios municipales de consumo, para que se estudie el caso y, si hay sospechas fundadas de fraude, se proceda a su retirada. Además, también se puede poner en conocimiento de la OCU para que se efectúe una revisión del asunto por parte de expertos en la materia, y así presentar las denuncias correspondientes con una base sólida.