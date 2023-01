Las cepas chinas ya circulaban en Europa

Europa puede mirar con cierta tranquilidad a lo que ocurre en China. La explosión de casos que se está dando en el gigante asiático no debería tener reflejo en el Viejo Continente. Al menos, mientras no aparezca una nueva cepa. Algo que, según los datos disponibles hasta la fecha, no ha sucedido. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el ECDC por sus siglas en inglés, afirma que los linajes del virus que están contagiando en estos momentos a millones de chinos son los ya presentes en territorio europeo.

"Las variantes que asolan China ya están circulando en la UE y, como tales, no suponen un desafío para la respuesta inmunitaria de los ciudadanos de Europa", indica esta agencia sanitaria. El organismo continental añade que "además, los ciudadanos de la Unión tienen niveles de inmunización y vacunación relativamente altos", tanto por contagio previo como por recibir los diferentes preparados. Gracias a ello están bien protegidos para hacer frente a las mutaciones del patógeno mayoritarias en Asia y que lo son en estos momentos o lo han sido meses atrás en Europa.

El ECDC realiza estas previsiones tras el análisis de las muestras genómicas del patógeno que ha registrado el país oriental en Gisaid, una plataforma específica para compartir este tipo de información a nivel internacional. Según las 540 secuencias obtenidas la última semana del año que ha presentado el gigante asiático, en ese país están circulando en la actualidad diferentes mutaciones de ómicron. Las dos mayoritarias son BA.5.2 (35%) y BF.7 (24%). Aunque también hay presencia de BQ.1 (18%), BA.2.75 (5%), XBB (4% ) y de BA.2 (2%). No se ha detectado hasta la fecha ni en estas muestras ni en las tomadas a las personas que han viajado desde China la aparición de nuevas variantes del virus.

Es por ello que el ECDC se aventura a decir que "no se espera que un aumento en los casos" en este país asiático "afecte a la situación epidemiológica" en los países de la Unión. Algo que atribuye "a la mayor inmunidad de la población en la UE", así como a "la aparición previa" en el viejo continente de las variantes que circulan ahora en China y su "posterior reemplazo" por "otros sublinajes de ómicron".

Mutación en Estados Unidos

Pero mientras la atención estas semanas está puesta en Asia ante la posibilidad de que surja allí una nueva variante, en Estados Unidos se han detectado una mutación de ómicron, que en pocas semanas se está convirtiendo en dominante en este país. Se trata de XBB.1.5. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC) confirmó este martes que esta subvariante representa casi el 41% de los nuevos casos confirmados en todo el país, casi el doble de la víspera de Navidad. Y en los estados del noreste, el porcentaje se eleva hasta el 75%. Todas las mutaciones de ómicron se caracterizan hasta la fecha por su alta capacidad infecciosa. Sin embargo causan menos complicaciones a las personas vacunadas.