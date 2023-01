Las personas con una enfermedad conocida como ojo seco son más propensas a sufrir lesiones en la córnea que las que tienen ojos sanos, ya que la sequedad ocular altera la cicatrización de la córnea tras una lesión, según un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Mediante el estudio de ratones, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos) han descubierto que las proteínas producidas por las células madre que regeneran la córnea pueden ser nuevas dianas para tratar y prevenir dichas lesiones.

La sequedad ocular se produce cuando el ojo no puede lubricarse adecuadamente con lágrimas naturales. Las personas que padecen este trastorno tan común utilizan diversos tipos de gotas para sustituir las lágrimas naturales que faltan y mantener los ojos lubricados, pero cuando los ojos están secos, la córnea es más susceptible de sufrir lesiones.

"Disponemos de fármacos, pero sólo dan buenos resultados en un 10-15% de los pacientes -lamenta el investigador principal, el doctor Rajendra S. Apte, Catedrático Paul A. Cibis del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales John F. Hardesty-. En este estudio sobre genes clave para la salud ocular, hemos identificado posibles dianas terapéuticas que son distintas en los ojos secos que en los sanos".

Recuerda que "decenas de millones de personas en todo el mundo (se calcula que 15 millones sólo en Estados Unidos) padecen dolor ocular y visión borrosa como consecuencia de las complicaciones y lesiones asociadas a la enfermedad del ojo seco, y si nos dirigimos a estas proteínas, es posible que podamos tratar con más éxito o incluso prevenir esas lesiones", explica.

Los investigadores analizaron los genes expresados por la córnea en varios modelos de ratón, no sólo de la enfermedad del ojo seco, sino también de la diabetes y otras afecciones. Descubrieron que en los ratones con enfermedad del ojo seco, la córnea activaba la expresión del gen SPARC. También descubrieron que los niveles más altos de proteína SPARC se asociaban a una mejor cicatrización.

"Hemos realizado secuenciación unicelular de ARN para identificar genes importantes para el mantenimiento de la salud de la córnea, y creemos que algunos de ellos, en particular SPARC, pueden constituir posibles dianas terapéuticas para tratar la enfermedad del ojo seco y las lesiones corneales", afirma el primer autor Joseph B. Lin, estudiante de doctorado en el laboratorio de Apte.

"Estas células madre son importantes y resistentes, y una razón clave por la que el trasplante de córnea funciona tan bien -añade Apte-. Si las proteínas que hemos identificado no se revelan como terapias para activar estas células en personas con síndrome de ojo seco, quizá podamos trasplantar células madre limbares manipuladas para prevenir lesiones corneales en pacientes con ojo seco".