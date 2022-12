¿Para quién se recomienda la cuarta dosis antes de Navidad?

Desde septiembre, todos los mayores de 60 años y las personas vulnerables pueden recibir la segunda dosis de recuerdo contra la covid-19, pero la semana pasada, el Ministerio de Sanidad abrió la posibilidad de que toda la población pueda acceder a este cuarto pinchazo. La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha hecho este miércoles un llamamiento a la vacunación de cara a las Navidades, cuando se producen más encuentros y por tanto, más posibilidades de contagio, y ha dado nuevas claves sobre esta dosis.

¿Y si tengo menos de 60 años?Los expertos extienden la recomendación y también consideran que los menores de 60 años deberían vacunarse antes de Navidad si van a tener contacto con personas vulnerables , con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio. "Para una persona de 40 años, si está sana, la recomendación no es tan fuerte, pero la vacuna es un recurso que está ahí y ofrece más protección, para uno mismo y para sus contactos, especialmente si estos son población de riesgo", destaca el presidente de la AEV, Jaime Jesús Pérez. Todos aquellos que quieran recibir la cuarta dosis, tengan la edad que tengan, pueden solicitarla en sus centros de salud.

Si me vacuno ahora, ¿estaré protegido en Navidad?El aumento de protección que proporciona la vacuna se produce aproximadamente diez días después del pinchazo, así que en Nochebuena, no, pero sí en Nochevieja y Reyes, cuando más interacciones se producen. "En Navidad aumentan los contactos de riesgo, y más este año, en que no habrá restricciones. Tenemos los datos de Estados Unidos y hemos visto que tras el Día de Acción de Gracias ha habido un repunte de casos", indica Pérez.