Mapi Herrero, nutricionista: "Comer bien implica tener una buena relación con la comida"

¿Comemos bien los aragoneses?

Yo no puedo hablar por todos, pero sí es cierto que aquí tenemos muy buena huerta, mucho alimento de temporada y podríamos hacer buenas elecciones. Lo que ocurre es que las estadísticas nos dicen que no lo hacemos todo lo bien que podríamos.



Todos conocemos la importancia que tiene seguir una dieta saludable, ¿pero qué es en concreto comer bien?Hay que analizarlo desde el punto de vista del consumo de todos los nutrientes que el cuerpo necesita para estar bien. Pero no debemos olvidar nuestra salud mental. Comer bien también es tener una buena relación con la comida. Tenemos que hacerlo de forma saludable, porque nos apetece y porque lo disfrutamos.

Acaba de publicar el libro ‘Te invito a comer’. ¿A quién invitaría a su casa y qué cocinaría?

La realidad es que no me decidiría por ningún personaje famoso en concreto. No porque no me parezcan interesantes, sino porque para mí ese momento tiene que ser de disfrute. Prefiero las comidas con amigos. Y en cuanto a las elaboraciones, aprovecharía los alimentos de temporada, junto con una ensalada y algo al horno.

Es especialista en nutrición infantil, ¿algún consejo para los padres?Lo importante no es solo saber lo que tienen que comer los más pequeños, sino enseñarles a tener unos buenos hábitos alimenticios. Si un niño está enfermo o ha estado sometido a un momento de estrés y no quiere comer, hay que dejarle su espacio.

¿Debemos cocinar de la misma manera entre semana que los fines de semana?Yo siempre parto de la base de que la alimentación debe ser permisiva. En nuestra sociedad, los sábados y los domingos siempre han sido los días en los que nos juntamos con la familia para celebrar cumpleaños, aniversarios... Por lo tanto, claro que nos podemos saltar lo que se entiende por saludable. De hecho, si entendiésemos que ese permiso siempre ha existido acabaríamos con muchos trastornos de la conducta alimentaria. Para mí siempre es más importante lo que hay alrededor de la mesa que lo que está sobre ella.

La Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿Existen menús saludables para disfrutar en unas fechas destinadas a celebrar todo... comiendo?Hay que tener en cuenta que al final son cinco días especiales. No deberíamos centrarnos tanto en el equilibrio nutricional como en pasar un buen rato. Eso no quiere decir que no se deban contar con verduras, legumbres y frutas en los menús, ya que pueden cocinarse de muy distintas maneras.

En una sociedad en la que las prisas y el estrés forman parte del día a día, ingerir alimentos procesados se está convirtiendo en un recurso habitual, ¿qué peligros conlleva?

Tenemos un problema y es que, cada vez en mayor medida, carecemos de tiempo para muchas cosas, entre otras, cocinar. Contar con estos envasados en un determinado momento no está mal, siempre y cuando seamos conscientes de los que elegimos.

Si tuviera qué escoger un solo alimento, ¿con cuál se quedaría?

¡Qué difícil! Seguramente me quedaría con las legumbres, puesto que tienen proteínas vegetales y son muy versátiles en la cocina. Si me preguntaras cuál es el que me más gusta, sin duda, el dulce. Nacemos con una preferencia innata por ellos... No lo podemos evitar.