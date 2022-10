Estas son las farmacias de guardia en Zaragoza para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

En el día de Todos los Santos hay mucho movimiento en la calle, sobre todo de ida y vuelta al cementerio para cumplir con la tradición de llevar unas flores a los seres queridos que ya no están en el mundo de los vivos. Es un festivo nacional y aunque algunos afortunados se las habrán arreglado para hacer puente tomando como libre el lunes 31, que sí era día no lectivo para los escolares, mucha gente no habrá podido aprovechar la coyuntura para alejarse durante unos días de la ciudad.

Algunos supermercados y las grandes superficies comerciales tienen prevista su apertura este martes 1 de noviembre, además de los establecimientos de comida, papelería básica, menaje o parafarmacia que ya cumplen un horario extendido y aperturas diarias durante todo el año. En cuanto a las farmacias, también hay un número de ellas abiertas este día festivo, aunque más reducido. Igualmente existen varias con licencia de apertura los 365 días del año, y en algunos casos las 24 horas del día; siempre de guardia. Otras hacen esta función de manera puntual en el día de Todos los Santos:

Turno 19 B. De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30

Avda. de Goya, 72. 976 223 420 (sector Gran Vía).

Avda. de La Jota, 53-55. 976 470 842 (sector Avda. Cataluña

C/ Conde de Aranda, 53. 976 432 704 (sector Centro).

C/ Delicias, 30. 976 333 894 (sector Delicias).

C/ Pablo Parellada, 24-26. 976 275 370 (sector Torrero).

C/ Salvador Minguijón, 58. 976 423 646 (sector Las Fuentes).

Camino del Pilón, 125. 976 335 299 (Bº Miralbueno). Turno 20. De 9.30 del martes 1 a las 9.30 del 2 de noviembre:

Avda. de Cesáreo Alierta, 14. 976 239 797 (sector Centro).

Alcalde Sainz de Varanda, 26. 976 753 724 (sector Romareda).

C/ Coso, 158. 976 296 011 (sector Centro).

C/ García Sánchez, 39. 976 552 786 (sector Delicias).

C/ Pablo Iglesias, 17. 976 514 528 (sector Actur).

C/ San Luis de Francia,17-19. 976 413 114 (sector San José).

Pº de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).

Más información en www.cofzaragoza.org o en oxigenoterapia teléfono 902 450 425.