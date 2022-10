Secuestro de un bebé en un hospital de Bilbao: ¿podría pasar en Aragón?

Este miércoles por la noche una mujer entraba en una habitación del Hospital de Basurto, en Bilbao, y tras hacerse pasar por personal sanitario secuestró a un bebé de tan solo un día de vida. Con la excusa de llevárselo para hacer una prueba rutinaria la ya detenida logró salir del centro hospitalario con el recién nacido metido en una bolsa.

Una situación que ha hecho saltar todas las alarmas sobre lo que pudo fallar en materia de seguridad en dicho centro sanitario, pero que desde el Hospital Materno Infantil de Zaragoza se han apresurado a valorar con la intención de "lanzar un mensaje de máxima tranquilidad". "Es cierto que es un hecho alarmante, pero muy puntual y, por lo tanto, hay que tratarlo como tal", comenta Miguel Ángel García, supervisor desde 2015 de las plantas de puerperio hospitalario.

"Aquí todo el personal va con el uniforme correspondiente y con una tarjeta en la que deben constar el nombre, apellidos y categoría profesional del sanitario, además de su fotografía. A pesar de llevar dicha identificación sea enfermero, auxiliar o doctor deben presentarse a los pacientes al entrar en la habitación", comenta García.

"Dando por hecho que la persona detenida se hizo con un uniforme sanitario y logró pasar desapercibida la siguiente pauta que debería levantar sospechas es que, al menos en Maternidad del Hospital Miguel Servet, cuando se le va a realizar una prueba al bebé, se insiste al progenitor o a un abuelo que nos acompañe en todo momento. Si es posible, de hecho, dicha prueba se realiza en la misma habitación, puesto que desde marzo de 2019 las madres no comparten espacio con otras mamás. En el caso de que no pueda ser así y el padre o quien consideren oportuno no nos acompañen en el traslado, se les informa de lo que se le va hacer al menor", insiste el supervisor.

Bebés que, en esos traslados, han de ir "en todo momento" en sus cunas". "Si vemos algún familiar o a alguna mamá que los llevan en brazos por los pasillos, siempre les decimos que lo metan en su nido. Es una situación que enseguida nos pone en alerta en caso contrario", comenta Miguel Ángel García.

"Por supuesto, tampoco está permitido que nadie salga con el bebé fuera de la unidad. En esta planta de puerperio hay un hall de control al fondo con personal sanitario que controla en todo momento que esta situación no se dé", puntualiza el supervisor.

Familiares con pase de visitas e identificación

La pandemia ha supuesto un antes y un después en la sociedad, pero sobre todo en los centros hospitalarios. Las habitaciones repletas de familiares ya no están permitidas y se ha vuelto, "como ocurría hace unos años", a los pases de visita. "En la planta de Maternidad se dan dos por persona ingresada, pudiendo estar solo un acompañante por habitación. Además de esta tarjeta identificativa deben llevar una placa de color rosa enganchada con un clip a la camisa o camiseta", asegura García.

"Otra de las señales que también nos alertan, ya que si vemos a alguien por los pasillos sin esta placa, solicitamos su uso y si no la lleva sabemos que no tiene permiso para acceder al centro", comenta el supervisor de puerperio.

Son "muchas" las medidas de seguridad establecidas para que sucesos como el de Basurto no ocurran en el Materno Infantil de Zaragoza. Aún así, "en el caso de que surja cualquier cuestión inesperada el protocolo que se ha seguir pasa por avisar, en primer lugar, a la supervisora de guardia -para que lo pongo en conocimiento de la dirección del hospital- y a seguridad", concluye Miguel Ángel García.