¿Sabes por qué este termómetro infrarrojo de 38.000 valoraciones es el más vendido de Amazon?

La pandemia del coronavirus ha dejado gestos que se han convertido en parte de nuestra rutina diaria como lavarnos las manos frecuentemente o el uso de gel hidroalcohólico para la desinfección. Incluso, las mascarillas siguen estando presentes en los centros sanitarios y en el transporte público. Estas y otras medidas de higiene mostraron su eficacia durante los años duros de la pandemia y siguen siendo importantes ahora que vuelven a la carga virus respiratorios, catarros y gripes. Infecciones que se suman a la COVID en el catálogo de enfermedades que asoman la cabeza este otoño e invierno.

Junto con los 'autotest' de antígenos, medirnos la fiebre es otro de esos gestos que se han vuelto imprescindibles en cuanto notamos algún síntoma o malestar. Por eso, contar con un termómetro en casa es 'casi' obligatorio. No hay botiquín que se precie que no tenga uno de estos accesorios que se colocan en la axila, en la boca o en el recto para controlar la temperatura. Pero, también podemos hacernos con otros 'gadgets' más cómodos y sencillos de manejar que realizar las mediciones en segundo. Estamos hablando de los termómetros infrarrojos que no necesitan el contacto directo con la piel para registrar la temperatura, una gran ventaja, sobre todo si tenemos niños en casa. Estos dispositivos inicialmente eran bastante caros, pero ahora podemos encontrarlos con precios muy asequibles. Por ejemplo, este de Femometer, uno de los que más éxito tienen en Amazon, con más de 38.000 valoraciones y que cuesta poco más de 12 euros. Bajo estas líneas te contamos el por qué de su éxito.

Mide tanto la temperatura corporal como la ambiental ya que no necesita estar en contacto con la piel. Amazon

Todo lo que ofrece este dispositivo

Además de su precio: solo cuesta 12,42 euros del modelo en color negro y 14 euros, el blanco; el termómetro de Femomenter incluye sensores duales para medir la temperatura de forma instantánea y precisa: en un solo segundo y con un rango de precisión de medio grado centígrado. Claro que para eso, lo ideal es colocar el dispositivo a una distancia de entre tres y cinco centímetros.

Además, incluye un 'modo objeto' que permite medir la temperatura de superficies y líquidos además de la corporal en la frente.

Tiene una pantalla LCD con luces de fondo que nos indican si hay fiebre o no a primera vista. Si la temperatura es normal, el color de la pantalla es verde, si hay febrícula: naranja, y roja si hay fiebre alta. Cuando se presenta esta última situación también suena un aviso de advertencia para que podamos tomar la fiebre sin problema incluso por la noche o en condiciones de poca luz.

Además, la pantalla registra la hora además de la temperatura y guarda hasta 30 lecturas anteriores para poder realizar un seguimiento de las fluctuaciones de la fiebre.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.