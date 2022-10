Las tres las cremas hidratantes y antiarrugas favoritas de los usuarios de Amazon cuestan menos de 15 euros

Una rutina de belleza es clave para un rostro sano y luminoso. Una limpieza con agua micelar o tónico antes de acostarse y una buena hidratación por la mañana y por la noche son gestos que hacemos habitualmente. Sin embargo, con el paso de los años, el colágeno y la elastina disminuyen, la piel pierde firmeza y aparecen las líneas de expresión y las arrugas. Es el momento de renovar nuestro neceser y apostar por productos que incluyan activos como la vitamina C, el retinol o el ácido hialurónico junto a un extra de hidratación

Parece fácil de decir, pero decidirnos por una crema no es sencillo. El mercado está lleno de productos para todo tipo de pieles y con precios para todos los bolsillos. Podemos seguir los consejos de nuestras 'influencers' de cabecera, preguntar a nuestras amigas o bucear en internet en busca de sabiduría. Pero es posible que terminemos igual que habíamos empezado, llenos de dudas. En Heraldo Shopping hemos apostado por conocer lo que piensan los usuarios del ‘marketplace’ más grande del planeta: Amazon. En su catálogo podemos encontrar de todo, pero solo unos pocos productos cuentan con el respaldo de miles de clientes. Nosotros los hemos buscado para que tú solo tengas que hacer lo más fácil: elegir. Estas son las tres hidratantes antiarrugas que ocupan el podio:

El sérum de Florence con 86.000 valoraciones

El número uno de la lista no es una crema, es un sérum, pero tiene tanto éxito que no lo podíamos dejar pasar. Se trata del sérum hidratante y antiarrugas de Florence con vitamina E, aceite de jojoba y aloe vera que penetra en la piel hidratándola en profundidad y atenúa los signos del envejecimiento. Tiene cerca de 87.000 valoraciones y casi cinco estrellas en Amazon. ¿Son suficientes razones para probarlo?

Este sérum cuenta con más de 86.000 valoraciones en Amazon. Amazon

L’Oreal Revitalift, un clásico con SPF25

La medalla de plata se la lleva un clásico de L’Oreal, la crema hidratante Revitalift Láser con factor de protección solar SPF25. Está reforzada con una fórmula antiedad con pro-retinol, ácido hialurónico y vitamina C que reduce las arrugas, unifica el tono de la piel y la redensifica. Tiene más de 5.130 valoraciones y cuesta 12,81 euros.

Revitalift Láser de L'Oreal Amazon

‘All in one’ de Éclat Skincare

También en el podio se sitúa esta crema 'anti-age' de Éclat Skincare que fue premiada como la mejor antiedad de los Beauty Awards de 2020. Está formulada con Matrixyl 3000 y Argireline y cuenta con diez activos antioxidantes, vitamina C, colágeno y ácido hialurónico para un extra de hidratación. Así que no es de extrañar que cuente con más de 7.000 valoraciones. Además, su precio en Amazon no llega a los 10 euros.

Este producto fue premiado en los Beauty Awards 2020. Amazon

