Sanidad admite que la pandemia de la covid-19 "no fue socialmente neutral"

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha admitido este miércoles que la pandemia de la covid-19 "no fue socialmente neutral" ya que resultó agravada por la preexistencia de "otras epidemias", como las enfermedades crónicas "con un clarísimo patrón social y prevalencia entre las capas más desfavorecidas".

Por ello y en una intervención durante el III Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por el periódico 'El Español' e Invertia, Calzón ha apelado a la equidad como uno de los principales vectores del sistema porque, ha insistido, "ni las crisis sanitarias, ni las económicas, ni las sociales afectan a todos por igual".

Calzón, que ha repasado las últimas actuaciones impulsadas por Sanidad, ha puesto el foco en la recién creada Agencia de Salud Pública que ampliará la red de vigilancia con la incorporación de las enfermedades no transmisibles, "que son la verdadera causa por las que se suele enfermar y morir" y aquí se ha referido a las patologías crónicas y a todos sus condicionantes.

Y como condición 'sine qua non' para que esta Agencia de Salud Pública pueda funcionar, Calzón ha apelado al refuerzo de las estructuras de coordinación, a nivel estatal y autonómico. "De no ser así, la Agencia no podrá desarrollar su contenido de forma óptima", ha advertido.

Calzón también ha puesto el acento en el recién plan aprobado de Atención Primaria que contará con una financiación finalista en su implantación, y que recientemente ha distribuido entre las comunidades 172 millones de euros.

La secretaria de Estado ha apelado al esfuerzo inversor de las autonomías que deberán recoger en sus propios planes integrados.

Otro aspecto que ha destacado Calzón es la falta de recursos humanos y la necesidad de aumentar el número de profesionales sanitarios y mejorar sus condiciones laborales.

Ha explicado que del periodo 2010 a 2017 hubo un descenso muy importante en la oferta de plazas de formación sanitaria especializada lo que supuso contar con 2.628 especialistas menos y el descenso fue "especialmente duro" en el caso de los médicos de familia, que perdieron casi 1.200 nuevos especialistas.

Conscientes de esa dificultad, la secretaria de Estado ha informado de que desde el Ministerio se encargó un estudio sobre las necesidades de especialistas hasta 2035 que sitúa en 2027 el punto más crítico, año en el que en España habrá un déficit de 9.000 médicos.

Por eso, ha dicho, desde el Ministerio se está haciendo un importante esfuerzo para aumentar las plazas de formación sanitaria especializada, y ha valorado que en este periodo la oferta ya ha crecido un 38%.