En más de 20 tonos distintos y apta para todo tipo de pieles: así es la nueva base de Sephora con efecto 'glow'

Cada estación tiene sus rutinas de belleza. Durante el verano apostamos por productos ligeros que dejan ver el tono bronceado de nuestra piel y elegimos fotoprotectores con un toque de color y brumas hidratantes que, además de aportar un 'extra' de agua, refrescan el rostro. Pero con la llegada del otoño, y la vuelta a la rutina, retornan a nuestro neceser las bases de maquillaje que unifican el tono de piel y cubren las imperfecciones para mantener una imagen perfecta durante todo el día.

Las últimas tendencias apuestan por bases de maquillaje que cubran, pero que al mismo tiempo potencien la luminosidad de la piel. Productos que, además, aportan un 'extra' de cuidado e hidratación, como la novedad que ha presentado Sephora para este otoño, se trata de la Best Skin Ever con efecto 'glow'. Esta base de maquillaje, aporta brillo y luminosidad extra a la base que ya tenía esta marca en su catálogo, la base Best Skin Ever. La nueva formulación cuenta con pigmentos naturales y probióticos de origen vegetal que aportan un extra de hidratación y nutrición a la piel. Además, puedes encontrarla en más de 20 tonos diferentes y por menos de 18 euros en la web de Sephora.

Best Skin Ever con efecto 'glow' Sephora

La base Best Skin Ever Glow es una base de cobertura media pero que tiene una textura fina y muy ligera que aporta un acabado 'ultranatural' y fresco. Pero, no solo eso, este producto ofrece muchas otras ventajas.

Brillo saludable y natural . Está formulada con pigmentos que reflejan la luz y aumentan la luminosidad de la piel con un resultado impecable que difumina imperfecciones y poros.

. Está formulada con pigmentos que reflejan la luz y aumentan la luminosidad de la piel con un resultado impecable que difumina imperfecciones y poros. Hidratación durante 12 horas. Aporta un extra de hidratación intensa que no aporta sensación de tirantez ni sequedad durante todo el día.

Aporta un extra de hidratación intensa que no aporta sensación de tirantez ni sequedad durante todo el día. Piel progresivamente más uniforme. Esta base de maquillaje está enriquecida con prebióticos de origen vegetal que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema cutáneo. Aplicación, tras aplicación la piel parece fortalecida, incluso sin maquillaje.

Además, la fórmula de esta base es vegana, no comedogénica y no tiene perfume por lo que es apta para todo tipo de pieles.

Menos es más

Una base de maquillaje debe tener un tono muy similar al de nuestra piel, por eso es de gran ayuda que haya productos como éste de Sephora que están disponibles en más de 20 tonos. La mejor forma de aplicarla para conseguir un efecto natural es seguir los consejos de los que saben. Los maquilladores de las estrellas apuestan por una regla básica: menos es más para y usan pequeños trucos como mezclar una pequeña cantidad de base de maquillaje con la crema hidratante.

