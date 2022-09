Abrir ventanas para evitar contagios covid o cerrarlas para ahorrar: ¿qué hacemos este otoño?

Después de dos años de pandemia en los que abrir las ventanas para lograr la ventilación cruzada ha sido una de las evidencias probadas contra el contagio del SARS-CoV-2, ahora, con las medidas de ahorro energético decretadas por el Gobierno, se impone justo lo contrario: mantener cerrados los espacios interiores para evitar la entrada de calor en verano y del frío en invierno.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de contagio de covid se triplica en un espacio interior mal ventilado, ¿qué ocurrirá en los próximos meses? Los expertos lo tienen claro: "Vamos a tener un problema y va a ser gordo", afirma el epidemiólogo Nacho de Blas.

"En estos momentos la incidencia de casos ha comenzado, como se esperaba, a aumentar debido a la vuelta al colegio, a la universidad y al trabajo. Pero será a mitad de octubre cuando está prevista la llegada de una nueva ola de coronavirus, con dos variantes que ya preocupan por su capacidad de evadir la respuesta inmune y por su mayor transmisibilidad", asegura el experto.

"Si ya el uso de mascarilla obligatorio solo se mantiene en el transporte y para ahorrar energéticamente piden que se mantengan ventanas y puertas cerradas, el contagio no solo de coronavirus, sino también de gripe A y B, complicará mucho la situación los próximos meses. Habrá que prestar especial atención al colectivo de las personas más vulnerables, cuya inmunidad celular no es tan buena. Para ellos mi consejo sería que evitaran espacios mal ventilados o, en caso de no poder hacerlo, usaran de manera obligatoria la mascarilla", alerta Nacho de Blas.

La mascarilla en interiores si no se ventila, "una buena opción"

Es precisamente el uso del tapabocas "una buena alternativa para evitar el contagio de cualquiera de los virus que siempre vuelven con la bajada de temperatura y la humedad", opina Juan José Badiola, director Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

"Ahorrar energéticamente es importante, sin duda, pero la administración debería proponer alternativas para los espacios cerrados. Instalar filtros HEPA es una de ellas, como también lo es el uso de medidores de CO2. Pero en sendos casos continúa siendo recomendable ventilar una habitación cerrada para evitar contagios", comenta Badiola.

"Habrá que aplicar el sentido común y en vez de mantener puertas y ventanas siempre abiertas tanto en verano como en invierno, hacerlo solo en momentos puntuales", estima el experto. "No obstante", insiste, "aconsejar el uso de las mascarillas en interiores mientras haya que evitar la ventilación debería ser una medida a tener en cuenta".