Aumenta el número de donantes de sangre jóvenes, que ya suponen un 11% del total en Aragón

Este 2022 el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón está de celebración. Además de su XVI aniversario, que se cumplió el pasado domingo, esta entidad ha registrado un aumento en las donaciones, tanto en general como en las de los jóvenes, que ya suponen un 11% de la cifra total. Los retos ahora pasan por lograr un incremento en las donaciones por aféresis de plasma, ya que ha habido un aumento de la demanda y el consumo de un tipo de fármacos hospitalarios que solo se fabrica a raíz de este componente.

Del total de donantes jóvenes, que son los comprendidos entre los 18 y los 25 años, el 54% son mujeres. Un 6% son nuevos. "Esto es una buena noticia porque es muy importante garantizar el relevo generacional. Queremos animar a los jóvenes a que vengan a vivir esta experiencia tan gratificante", detalló este lunes Carmen Garcés, la directora gerente del Banco de Sangre, quien recibió a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y al presidente de las Cortes, Javier Sada, con motivo del XVI aniversario. Este año, la entidad ha superado las cifras prepandemia de donantes. Son 30.700 en lo que va de año, con un crecimiento sostenido del 5%. "Además, este verano ha crecido la cantidad de gente que viene a donar, cuando normalmente en la temporada estival esta cifra es más baja", indicó Garcés. Este incremento se debe al programa para reducir la lista de espera quirúrgica, motivo por el cual la entidad decidió aumentar sus reservas.

"Siempre le digo a todo el mundo que es una cosa que no te cuesta nada, vienes aquí a invertir una hora de tu tiempo y puedes ayudar a muchas personas que están enfermas". Así expresó Amalia Colomer, mientras dona sangre, su deseo de que más jóvenes acudan al Banco a ser donantes. "Gastan muchísimas bolsas de sangre y cuando tú no vienes te llaman porque lo necesitan. Es muy triste que pase eso", aseguró la joven. Nuria Gascón, por su parte, lleva desde los 18 años donando "porque es una buena manera de ayudar ya que la sangre es un recurso que no se puede fabricar". "Animo a todo el mundo a que lo haga porque es un momento, no duele y ayudas bastante", sentenció.

"Son vidas que se salvan"

Julia Ruiz y Nuria Casado suelen acudir juntas a donar sangre. "Es algo que tenemos que hacer como sociedad. Es una cosa muy importante y es algo que podemos hacer por el resto y no cuesta tanto. Es bueno para ti porque sirve para reciclar tu sangre y estás ayudando al resto de la sociedad", dijo Ruiz. Suelen ir cada 4 meses al Banco de Sangre, aunque en su caso se hizo un tatuaje y ha tenido que esperar más tiempo. "No cuesta nada y uno se siente bien cuando lo hace porque sabe que está haciendo algo bueno para la sociedad y quizá algún día lo tengamos que utilizar nosotros", opinó por su parte Casado.

Donaciones por aféresis

La directora gerente del Banco de Sangre expresó este lunes la necesidad ahora de "incrementar las donaciones por aféresis, es decir, aquellas en las que se necesita un único tipo de componente sanguíneo". En este caso, ese componente es el plasma, ya que ha habido un aumento en la demanda y el consumo de un tipo de fármacos hospitalarios que se fabrica a raíz de este tipo de donaciones.

Este año, detalló Garcés, la entidad ya ha registrado un aumento del 32% en donaciones por aféresis, pero "es importante que siga creciendo", consideró. En este sentido, la directora gerente animó a la población a convertirse en donantes, ya que estas acciones "son vidas que se salvan".