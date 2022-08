Novedades de la viruela del mono: síntomas frecuentes, qué hacer, cómo se transmite y vacunas

Desde su aparición pública en zonas donde no era habitual, a mediados del pasado mayo, la llamada viruela del mono ha copado la opinión pública por tratarse de una infección muy aparatosa en los síntomas, sobre todo dermatológicos, y asociada en la mayoría de los casos identificados a un grupo muy concreto de la población. La ‘monkeypox’ es bien conocida en el África subsahariana desde hace décadas, pero a estas alturas ya hay casos en todo el mundo: concretamente, con fecha del 23 de agosto, los casos confirmados en Europa son 20.450 y hay otros 23.035 en el resto del mundo.

En España se han dado casi un tercio de los casos europeos, con dos desenlaces fatales hasta el momento. España se han confirmado 6.264 casos, 2.249 en la Comunidad de Madrid y 1.878 en Cataluña, y dos fallecimientos.

Una gran mayoría de los casos se dan en hombres que habían mantenido relaciones sexuales de riesgo con otros hombres, y hay casos en una proporción minoritaria entre mujeres y bebés. Se trata de una zoonosis o infección que se transmite a humanos desde animales, aunque a partir de una primera persona infectada también puede producirse transmisión secundaria a otras, y tradicionalmente han sido los roedores quienes la han causado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que el contagio se produce por contacto directo con sangre, líquidos corporales, mucosa o lesiones en la piel de animales u otros humanos infectados. También hay contagio por contacto con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o sus lesiones cutáneas, así como en mujeres embarazadas al pasar de la placenta al feto.

Periodo de incubación y síntomas frecuentes de la viruela del mono

La incubación tiene un margen amplio, de 5 a 21 días. Al principio aparece fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, dolores musculares y cansancio. Desde el primer día de fiebre empiezan a aparecer lesiones aparatosas en la piel, especialmente en la zona genital; esos síntomas no suelen durar más de tres semanas, y las pústulas acaban cayendo. En países desarrollados no tiene una mortalidad alta, de no mediar complicaciones poco comunes o interacción con otra enfermedad severa preexistente.

Ya existe un protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad español para la detección precoz y el manejo de la infección entre quienes no deban ser hospitalizados y que esta misma semana recordaba y recomendaba la Organización de Consumidores y Usuario (OCU):

Aislamiento de otros convivientes (mascotas incluidas) hasta que todas las lesiones hayan desaparecido, además de evitar contacto físico y relaciones sexuales en general. En este último capítulo, la OMS recomienda el preservativo al menos tres meses después de abandonar el aislamiento.

Se recomienda que las lesiones estén cubiertas.

Uso de mascarilla quirúrgica en la persona afectada o, si no es posible, en sus convivientes.

Si se abandona el domicilio por una emergencia, no debe usarse el transporte público .

. Disponer de utensilios para el hogar de uso exclusivo por la persona infectada, desde ropa, a sábanas, toallas, cubiertos, vasos o platos.

por la persona infectada, desde ropa, a sábanas, toallas, cubiertos, vasos o platos. Higiene extrema de manos con agua y jabón o desinfectante basado de alcohol.

de manos con agua y jabón o desinfectante basado de alcohol. Cuidado en la manipulación de ropa sucia y lavado a 60 grados, independiente a la del resto de la casa.

Tratamiento recomendado y vacunación de la viruela del mono

No existe nada aún, excepto las medidas descritas. Es recomendable no manipular las lesiones cutáneas, para no agravarlas. Si alguno de los contactos presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la infección, deberán autoaislarse en casa. En cuanto a las vacunas, la que se administra contra la viruela se considera eficaz para la prevención de la viruela de los monos; por desgracia, las dosis disponibles a día de hoy son muy limitadas en España.

La vacuna se recomienda especialmente a las personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo -no solamente entre hombres-, si ya se ha estado expuesto a un caso confirmado de contagio pero no se han desarrollado o si se pertenece a un colectivo de riesgo, desde la población infantil a las embarazadas y las personas con inmunosupresión.

La que se emplea ahora en España es Imvanex: el virus que contiene (virus vivo modificado Vaccinia Ankara) es muy similar al de la viruela de los monos. Se usa en otros países con diferentes nombres comerciales. Ahora mismo se utiliza fraccionada, para optimizar las dosis existentes: se inocula una quinta parte de la dosis normal, siguiendo las recomendaciones de la Food & Drug Administration de Estados Unidos. Se mantiene la dosis completa (0.5 ml.) en personas inmunodeprimidas y embarazadas, además de en menores de 18 años en los que la vacuna esté indicada. Esta vacuna tiene como efectos adversos más frecuentes el dolor de cabeza, las náuseas, el dolor muscular, la fatiga y reacciones en el lugar de inyección, síntomas similares a los de ciertas variantes de la covid-19.

