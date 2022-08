Si todavía no conoces la rutina de The Ordinary para el acné toma nota porque ha arrasado este año

Una rutina facial adecuada a las características de nuestra piel es lo que se necesita para mantener el rostro limpio e hidratado. Al fin y al cabo, el secreto es eliminar la suciedad y combatir así las impurezas que aparecen en la cara. De hecho, la gente que sufre problemas de acné ha probado muchos cosméticos que prometen ser milagrosos, pero no consiguen acabar con los granitos. Esto se debe a que hay que ser constantes y dar con la rutina que nos limpie y purifique. A veces es mejor llevar a cabo los mismos pasos todos los días, aunque sea con menos productos, que usar muchos sin buenos resultados. Más vale calidad que cantidad.

Y, siguiendo esta última premisa. Desde Heraldo Shopping queremos compartir una rutina facial que está teniendo mucho éxito en el último año y que está al alcance de todos, y de manera económica, en Druni. Se trata de la rutina The Ordinary, fácil, con pocos productos y perfecta para los rostros con acné.

No importa que el acné que sufras se deba a la edad, a los cambios hormonales, al exceso de sebo o a desajustes, esta rutina es efectiva con todo tipo de granos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no son productos milagrosos, sino que hay que ser constantes, porque no va a funcionar al instante. Pero, sí empezarás a notar los resultados a la cuarta semana.

-El primer paso es la limpieza. Lo más importante es limpiar bien la piel todos los días, tanto por la noche como por la mañana, para así eliminar las impurezas acumuladas, la contaminación del ambiente que daña nuestro rostro u otros como el sudor. Y es que, si los poros se llenan de suciedad, aparecen los granos. Para llevar a cabo esta limpieza, recomendamos The Ordinary Acid 7% Toning Solution, una solución tonificante, disponible en Druni, con una concentración del 7% de ácido glicólico para exfoliar la piel de forma suave y agradable.

Limpieza y desinfección con ácido glicólico. Druni

-Después, toca eliminar las manchas y controlar la grasa para evitar que salgan más granos. Niacinamide 10% + Zinc 1% contiene una fórmula que mejora la apariencia de todas las partes del rostro. Además, reduce la pigmentación de manchas y controla la generación de grasa.

Fórmula antienrojecimiento de alta potencia. Druni

-Por último, hidratar la piel. Si el último paso lo haces con Azelaic Acid Suspension 10% de The Ordinary será muy útil con los problemas del tono desigual de la piel. Es ideal para tratar las manchas y se puede usar durante el día o la noche. Si lo haces durante el día te servirá también de protector solar.

Para hidratar tu piel y combatir manchas. Druni

