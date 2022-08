Nuevos datos sobre cómo se contagia la viruela del mono en España y sus síntomas

Una investigación efectuada en España los pasados meses de mayo y junio, y publicada el pasado lunes 8 de agosto en la revista médica ‘The Lancet’, hace un análisis profundo de la presentación clínica y evaluación virológica de casos confirmados de virus de la viruela del mono en España. Los doctores Eloy José Tarín-Vicente, Andrea Alemany, Manuel Agud-Dios, María Ubals, Clara Suñer y Andrés Antón desarrollaron un estudio en tres clínicas de salud sexual en Madrid y Barcelona, con recogidas a muestras a través de hisopos de lesiones, anales y orofaringe para pruebas de PCR.

Los resultados evaluados en todos los participantes con un diagnóstico confirmado fueron datos demográficos, vacunación contra la viruela, estado del VIH, exposición a alguien con viruela del simio, viajes, asistencia a reuniones masivas, factores de riesgo de infecciones de transmisión sexual, comportamiento sexual, signos y síntomas en la primera presentación, resultados virológicos en múltiples sitios del cuerpo, coinfección con otros patógenos de transmisión sexual y resultados clínicos 14 días después de la presentación inicial. Los resultados clínicos se siguieron hasta el 13 de julio de 2022.

Síntomas y cómo se produce el contagio de la viruela del mono

Los síntomas más frecuentes en las personas infectadas son pústulas en la zona ano-genital y bucal, fiebre, pústulas en otros puntos del cuerpo e inflamación de los ganglios. También se aprecian otros como problemas para respirar normalmente, dolor de cabeza, muscular o de garganta. A diferencia de otros brotes previos de la enfermedad, no hay un contagio mayoritario por saliva, sino que la vía más habitual es el contacto directo por la piel, conclusión que también arroja el mencionado estudio. Es raro el contagio por un roce casual o considerado como no íntimo. Y no es estrictamente una enfermedad de transmisión sexual, aunque sea la vía más frecuente por la propia naturaleza de una relación sexual y el contacto que conlleva. La viruela símica, según informa la OMS, suele ser una enfermedad autolimitada, con síntomas que duran de dos a cuatro semanas. Puede causar cuadros graves.

Más conclusiones del estudio español sobre la viruela del simio

Un total de 181 pacientes del mencionado estudio tenían un diagnóstico confirmado de viruela del simio y se inscribieron en el estudio. El 92% de ellos, 166, se identificaron como hombres gay, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y 15 (8%) se identificaron como hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales. La media de edad fue de 37 años; un total de 72 (40 %) eran VIH positivos y todos los participantes presentaron lesiones en la piel.

La carga viral fue mayor en los hisopos de lesiones que en los especímenes faríngeos, lo que refuerza la idea de que el aparato respiratorio no es la principal vía de contagio; además, 108 (el 65%) del referido grupo de 166 individuos informaron de sexo anal receptivo. La viruela del simio causó lesiones y complicaciones genitales, perianales y orales, incluidas proctitis (inflamación del revestimiento interno de la pared del recto) y amigdalitis. El contacto cercano es probablemente la ruta de transmisión dominante en el brote actual.

La viruela del mono ha sido declarada por la OMS como una emergencia sanitaria internacional, que implica el mismo nivel de alerta que se atribuyó a la covid-19. Es la séptima vez que la organización declara la emergencia internacional, la primera fue en el año 2009 con la Gripe A.

Referencia bibliográfica

Tarín-Vicente, E. J., Agud-Dios, M., Alemany, A., Ubals, M., Suñer, C., Antón, A., ... & Mitja, O. (2022). Clinical Presentation and Virological Assessment of Confirmed Human Monkeypox Virus Cases in Spain: A Prospective Cohort Study.