Viruela del mono: perfil de los contagiados y por qué hay tantos casos en España

Mientras las autoridades sanitarias continúan reforzándose ante los vaticinios de que los contagios sigan disparándose, la viruela del mono, ya declarada como una emergencia de salud pública a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), supone una preocupación más entre los ciudadanos.

Una enfermedad que, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres -en el que se han evaluado 528 casos de infectados entre abril y junio en 16 países distintos-, cuenta con un perfil determinado, aunque, como apuntan los expertos, "todo puede cambiar".

"No se puede predecir lo que va a pasar en un futuro próximo. Estamos hablando de una enfermedad leve, pero si no se toman las medidas adecuadas, se informa de los contactos de los contagiados y se hace un confinamiento preventivo, la situación no será favorable", explica Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

Los datos del estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine' -uno de los más actualizados y recientes en esta materia- recogen que el 98% de los pacientes se declararon homosexuales, bisexuales u hombres que habían tenido sexo con otros hombres. A pesar de ello, desde el Consejo General de Enfermería recuerdan que "la enfermedad puede contagiarse entre todas las personas". "Esto es algo que no podemos dejar de repetir. Nuestra función como enfermeras es educar y formar a la población para que conozcan la información disponible sobre las vías de transmisión y cómo detectar esta dolencia precozmente".

Cuestión "fundamental" para Juan José Badiola, quien considera que "quizá no se ha tomado en serio la enfermedad como se debería". "Hablamos de sintomatología leve, eso debe quedar claro. Pero no por ello hay que dejar de cumplir con las medidas sanitarias. Se podría haber valorado la opción de obligar a los contagiados a permanecer aislados hasta que la enfermedad remitiese o esas pústulas tan características se secaran", insiste el experto.

Para Juan José Badiola, una de las cuestiones por las que España es el segundo país con más contagios es porque, tras los conocidos casos en el Reino Unido, "comenzaron a conocerse aquí cuando en otros lugares la evolución de la enfermedad no había comenzado". También hay que tener en cuenta que hubo situaciones propicias al contagio de una dolencia que no era conocida, además de la complicada identificación de los contactos ya que hay quien por las características de la enfermedad prefiere no hacerlo, algo totalmente desaconsejable si se quiere acabar con la transmisión", apunta Juan José Badiola.

¿Quién se puede vacunar de viruela del mono y cuándo hay que hacerlo?

En principio, las vacunas se indicaron solamente para los contactos directos de los infectados. Más tarde, también para todas las personas con prácticas de riesgo: hombres que tuvieran diversas parejas sexuales masculinas. A España han llegado 5.300 -Aragón dispone de 52 dosis que todavía no se han comenzado a administrar-, lo que ni siquiera sería suficiente para los contactos directos de los infectados.

"Para el número de contagios que hay en nuestro país y para los contactos de estos, el número de vacunas con las que contamos en la actualidad son insuficientes", apunta el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

Dosis recomendadas para los infectados "cuando el desarrollo de la enfermedad es reciente, para los contactos y para las personas vulnerables", afirma Badiola. Hasta el momento, en España se está inoculando la de última generación de la farmacéutica Bavarian Nordic, que requiere dos dosis y hace efecto completo dos semanas después del segundo pinchazo.