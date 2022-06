Tercera vacuna o por qué se ha estancado la inoculación de la dosis de recuerdo

"Lo correcto es denominarla dosis de recuerdo, puesto que refuerza las dos vacunas inoculadas con anterioridad. La pauta completa para luchar contra la covid incluye, de hecho, las tres", explica Inma Cuesta, miembro de la Comisión Nacional que asesora al Ministerio de Sanidad en materia de vacunación, quien confirma que el ritmo de inoculación de la última "no es el mismo" que con las anteriores.

Basta con comprobarlo en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. De las 2.883.304 dosis administradas en la comunidad desde que comenzó la campaña de vacunación hasta este jueves, 16 de junio, un total de 1.085.149 corresponden a las segunda dosis, mientras que solo 639.451, a la de recuerdo.

"Hay que entender que lo importante para prevenir un contagio que requiera un ingreso hospitalario y un posible desarrollo grave de la enfermedad es tener la pauta completa, es decir, una primovacunación con dos dosis más la de recuerdo. Para inocularse esta última se establece que debe pasar al menos un mes en el caso de haber pasado covid, aunque lo recomendable son cinco meses", recuerda Inma Cuesta.

Es precisamente este tiempo, ya cumplido para quienes se contagiaron en la sexta ola de pandemia -séptima en Aragón- el que "ha supuesto que el buen ritmo con la de recuerdo se haya relajado".

Hay quienes ya no consideran necesario volver a inocularse tras haberse contagiado, habiéndose puesto la primera y la segunda dosis, pero es necesario que sepan que se necesita la dosis de refuerzo para precisamente fortalecer la inmunidad de las vacunas", puntualiza Inma Cuesta. "Cuando una persona pasa la covid adquiere una inmunidad híbrida. Pero para que la protección vacunal tenga efecto es necesario contar con la de recuerdo", insiste la experta.

Algo con lo que no están de acuerdo los zaragozanos Marisa González y Luis Gotor, de 43 y 44 años, respectivamente. Ambos se contagiaron de coronavirus tras compartir una cena navideña con un familiar asintomático. Los dos se habían vacunado anteriormente con sendas dosis de Pfizer, pero casi seis meses después tienen claro que "no" se van a volver a vacunar. "No creo que la dosis de recuerdo vaya a evitar que vuelva a pasar por lo mismo. Me contagié con dos vacunas. Si lo vuelvo a coger, pues mala suerte", comenta Gotor.

Opinión compartida por Raúl Luesma, de 40 años. "Me contagié a principios de enero y casi lo pasé peor con los síntomas que me produjo la segunda dosis de la vacuna que con el covid. De momento, no me planteo la tercera", asegura Luesma.

Son precisamente quienes están en el bloque de edades comprendidas entre los 40 y los 44 años los que menor porcentaje del cómputo general de vacunación de dosis de recuerdo representan en la comunidad. Del 83,76% que se pusieron hasta las segunda vacuna, solo el 41,16% hizo lo propio con la tercera. Diferencia también importante entre los jóvenes de 20 a 24 años: solo el 30,07% tiene la pauta completa, frente al 88,29% cono dos dosis.

Vacunación infantil: solo cuatro de cada diez niños vacunados

Pero la vacunación contra la covid en España no solo está pinchando con las terceras dosis, también lo está haciendo con la inoculación infantil, puesto que seis meses después del inicio, apenas el 44,4% de los niños de entre 5 y 12 años tiene la pauta completa, según el informe del Ministerio de Sanidad publicado este viernes.

Un estudio que deja importantes diferencias por comunidades, con Galicia al frente (67,8% de pautas completas), Extremadura (65,3%) y Asturias (61,8%), frente a otros territorios con niveles más bajos, como Melilla (19,1%), Ceuta (24,2%) y Baleares (26,7%). En Aragon, según datos oficiales, solo el 46,6% de los menores tiene dos dosis. Sanidad quería que el 70% de los niños hubiera recibido en febrero la primera dosis, pero a mitad de junio, solo el 54,9% tiene un pinchazo.

Fuentes sanitarias reconocen "las malas cifras de la vacunación infantil y apuntan a varios factores". Por un lado, el debate público sobre la idoneidad de vacunar a los niños, al principio de la campaña, se tradujo en una menor adhesión. "Se trata de una vacuna que no se había puesto nunca y eso, evidentemente, generaba dudas", admiten desde la Ponencia de Vacunas.

Por otro, el inicio de la campaña en los niños coincidió con la explosión de ómicron. "Muchos menores se contagiaron. Los que ya habían recibido la primera dosis pasaron la enfermedad muy levemente y los que no se habían vacunado y se contagiaron también tuvieron una dolencia muy leve, lo que hizo pensar a los padres que la vacunación infantil no era tan importante como en adultos", explican estas fuentes.

En este sentido, Inma Cuesta hace un llamamiento "a los padres que son reticentes a la vacunación, quienes no están proporcionando a sus hijos una prevención frente a una enfermedad que es muy importante". "No es justo que los padres que están vacunados y protegidos no hagan lo propio con los menores, privándoles de una protección que este totalmente necesaria en la actualidad", concluye Cuesta.