Qué es la tirzepatida y cómo ayuda a perder peso sin cirugía

La obesidad afecta a más de una cuarta parte de la población de los países desarrollados y su prevalencia sigue creciendo en todo el mundo. Es uno de los principales problemas de salud pública y se ha relacionado con mayores riesgos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Cada año causa la muerte de 2,8 millones de personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), razón por la que cada vez son más los estudios e investigaciones que buscan determinar cómo combatir esta enfermedad crónica.

El último es el publicado en 'The New England of Medicine', una de las revistas médicas más prestigiosas a nivel mundial, que apunta a la Tirzepatida como nueva promesa para el tratamiento de la obesidad. Es un fármaco desarrollado como terapia frente a la diabetes tipo 2 que, a juzgar por los resultados podría ser un "importante aliado" para combatir el sobrepeso.

"Se trata de un medicamento análogo dual de GLP-1-GIP, de administración inyectable semanal. En el estudio realizado se objetivaron pérdidas con la dosis más alta (15 mg) del 22,5% del peso corporal en pacientes con sobrepeso y obesidad. También se redujeron los niveles de triglicéridos un 27%, y una remisión del 95% del estado de prediabetes. Solamente un 3% de los pacientes no perdieron peso", explica la endocrino del Hospital Obispo Polanco de Teruel, Beatriz Lardiés, y una de las investigadoras de uno de los ensayos clínicos con tirzepatida realizado en España con anterioridad al ya presentado "recientemente" en el congreso de la Sociedad Americana de Diabetes.

NOTICIAS RELACIONADAS Efectos secundarios del Orfidal, el ansiolítico más vendido en España

"En el SURMOUNT-1 -nombre del estudio actual- más del 20 % de los pacientes perdieron un 30% del peso, resultados que se aproximan en efectividad a los que pueden producirse con una cirugía bariátrica. Por supuesto, quienes participaron en la investigación también recibieron asesoramiento para seguir una dieta saludable con un déficit diario de 500 calorías, así como al menos 150 minutos de actividad física cada semana, por lo que no hay que olvidarse que una correcta alimentación y la práctica de ejercicio físico regular son pilares básicos para lograr una adecuada pérdida de peso", apunta la experta.

Efectos secundarios y cuándo se comercializará la tirzepatida

En cuanto al perfil de seguridad y tolerabilidad de tirzepatida, los efectos secundarios más frecuentes son "gastrointestinales, pero en el caso de producirse suelen ser leves o moderados y son más frecuentes al inicio del tratamiento y al ir aumentando la dosis", asegura Beatriz Lardiés.

"Hay que dejar claro que este fármaco de momento no está aprobado para su comercialización en España y todavía habrá que esperar. En mayo fue autorizado por la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos y exclusivamente para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, indicación que todavía no está aprobada en nuestro país", concluya la endocrino.

El trabajo publicado realizó un seguimiento a 2.539 individuos con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 -considerado obesidad- o de al menos 27 -se considera que existe sobrepeso a partir de un IMC de 25- con algún factor asociado, además, de riesgo cardiovascular.

Las pérdidas de peso alcanzadas con la terapia fueron "muy sustanciales e inusuales" para un fármaco obesidad "si se comparan los resultados con los alcanzados con otros fármacos en ensayos en fase 3", destacan los investigadores en la revista científica.