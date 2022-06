"Tener dificultades para lograr un embarazo no es sinónimo de no poder tener hijos”

La infertilidad se refiere a aquellas mujeres o parejas que no consiguen embarazo después de un año de mantener relaciones sexuales de manera regular sin métodos anticonceptivos. En las mujeres con más de 35 años este plazo se podría reducir a 6 meses, dado que a partir de esta edad la fertilidad femenina empieza a caer de manera pronunciada.

“Ante la sospecha de que algo no está funcionando como debería, llega el momento de consultar a los expertos. Y es que, aunque las causas de infertilidad pueden ser muchas y cada caso es distinto, tener estas dificultades no significa que seamos estériles necesariamente. Las más comunes son la menopausia precoz, la endometriosis, lesiones en las trompas de Falopio, anomalías uterinas o problemas ovulatorios, mientras que, en el caso de los hombres, son las alteraciones en el ámbito testicular, obstrucciones de conductos, patologías en la próstata, alteraciones en la eyaculación, erección o semen”, explica Antonio Requena, director médico de IVI.

Para poder ofrecer soluciones personalizadas, es clave encontrar el origen de este problema, y por ello, decisivo ponerse en manos de los mejores especialistas para un diagnóstico acertado.

Desde IVI quieren dar voz y aplaudir a aquellas mujeres que siguieron insistiendo cuando les dijeron que tendrían muy difícil o incluso imposible ser madres y finalmente lo consiguieron. ¿La fórmula? Una combinación perfecta entre su valentía, tenacidad y confianza unidas a la innovación científica y un diagnóstico personalizado. El objetivo de esta campaña es animar a todas las mujeres que vivieron una situación parecida a compartir su historia con el hashtag #PuesVaASerQueSí.

Es el caso de Vicen, madre soltera por elección con la ayuda de IVI, que nos cuenta cómo cuando quiso ser madre se encontró con un problema de reserva ovárica y de calidad de los óvulos. "Durante el proceso para lograr el embarazo, en ocasiones recibes malas noticias y tienes que contar con la fuerza mental para seguir y centrarte en el objetivo. En mi caso, no quedarme con lo negativo y decidir rodearme de los mejores profesionales y confiar en ellos fue lo que me impulsó a seguir intentándolo. Gracias a todo ello, hoy tengo a mi bebé".

Infertilidad secundaria

También se da el caso en algunas mujeres o parejas que, tras un primer embarazo natural, encuentran dificultades para tener un segundo hijo. En este escenario, la edad suele ser la causa principal. Tal y como comenta el Dr. Requena, "cada vez la maternidad se retrasa más e ir a por el segundo bebé puede resultar más complicado. La infertilidad secundaria puede deberse a los mismos problemas que la infertilidad primaria, pero en la mayoría de las ocasiones la edad de la mujer es un factor decisivo, pues provoca un descenso en el número de embriones y su calidad".

Esto es lo que le ocurrió a Rebeca, paciente de IVI con un problema de infertilidad secundaria: "En mi caso quise darle un hermano a mi hijo y, cuando mi pareja y yo nos pusimos a intentarlo, la cosa no fue tan fácil como con el primero. En mi caso encontré en IVI apoyo, conocimiento e innovación. Fue muy importante contemplar todas las alternativas que existen para lograr ser madre, como conseguirlo mediante la ovodonación. Al final, comprender el problema es parte del proceso y si no hubiese acudido a un profesional, probablemente hoy en día no tendría dos hijos".

Con motivo del mes de la fertilidad, IVI quiere mandar un mensaje de optimismo a todas aquellas mujeres y parejas que están buscando un bebé, y anima a que acudan a una primera cita con pack diagnóstico gratuito en cualquiera de sus clínicas para conocer el estado de su fertilidad y saber cuál es su punto de partida.