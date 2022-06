La viruela del mono ha causado 70 muertes en África en lo que va de 2022

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que en lo que va de 2022 se han registrado en África setenta muertes por viruela del mono, enfermedad que ha aparecido en las últimas semanas en países no endémicos, en particular de Europa.

La aparición de la viruela del mono fuera de África ha sido una sorpresa, aunque la OMS lleva más de quince años haciéndole un seguimiento en el continente africano, donde cada año aparecen miles de casos y se producen muertes.

"No es una enfermedad desconocida, pero es cierto que en el nuevo contexto en el que se está propagando es algo nuevo", reconoció en una rueda de prensa la responsable técnica de la viruela del mono en la OMS, Rosamund Lewis,

Baja mortalidad en el actual brote

En el actual brote en países no endémicos, la enfermedad no ha causado hasta ahora ningún deceso, lo que se podría explicar por el hecho de que no circula en grupos de riesgos, como embarazadas o niños, explicó por su parte la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove. No obstante, si el virus entra en grupos vulnerables, esta viruela podría ganar en severidad, aclaró.

Para evitar que esto suceda se ha pedido a los países que amplíen su vigilancia epidemiológica para detectar de forma precoz la circulación del virus en distintos grupos de la población.

De manera general, la viruela del mono es una enfermedad cuyos síntomas desaparecen por si solos, aunque en algunos casos puede ser grave.

Inmunidad y vacunas

Entre las teorías que se están estudiando en relación al actual brote, una de ellas apunta a que la inmunidad colectiva que se había alcanzado a inicios de los años ochenta (cuando se erradicó la viruela) puede haber declinado., puesto que virus de la viruela del mono es de la misma familia de la viruela.

La OMS y varios países cuentan con reservas de vacunas contra la viruela que datan de esa época y que se consideran válidas por tratarse de un producto muy estable cuando están refrigeradas, señaló Lewis. Esas reservas se mantuvieron ante la eventual reaparición del virus por accidente o por un evento deliberado.

Lewis aclaró que la OMS no recomienda una vacunación masiva porque "no hay necesidad de ello". "Estamos hablando por ahora de un brote en una comunidad específica a la cual hay que informar sobre como protegerse a si mismos y a los demás", comentó.

La experta mencionó que las vacunas de reserva "son de primera generación y no necesariamente cumplen con los estándares actuales", por lo cual se ha contactado con gobiernos y compañías privadas "para ver cómo aumentar el acceso a estos productos".