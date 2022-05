Fuerza, coordinación, agilidad y otros beneficios de practicar ‘muay thai’

Conocido también como boxeo tailandés o el arte de las ocho extremidades, el ‘muay thai’ es un deporte de contacto en el que se utilizan los puñetazos, las patadas, los codos y las rodillas y una de las artes marciales más completas que existen para el cuidado de cuerpo y mente.

Las patadas no intentan golpear con el empeine, sino que directamente lo hacen con la espinilla para poder hacerlo de forma más dura y transmitir mucho más peso. Por motivos como este, es considerada como uno de los artes marciales más duros, lo que, según diversos expertos, no quiere decir que no pueda ser practicado por el público general.

No obstante, sí que se trata de una disciplina muy exigente a la hora de trabajar los diferentes grupos musculares y articulaciones. Igualmente lo es con el sistema circulatorio y respiratorio, lo que repercute en un mejor estado físico en general.

Movimientos explosivos

Entre los numerosos beneficios que aporta, destacan el alivio del estrés y la mejora notable de la fuerza. Un logro, este último, que se debe a que los golpeos que se realizan son movimientos explosivos y los ejercicios físicos que conforman las rutinas de entrenamiento la potencian.

A la vez, llevar a cabo estos movimientos correctamente requiere de coordinación y practicarlos ayuda a generar propiocepción. A la larga, esta combinación de fuerza y coordinación conduce a que la agilidad también mejore.

También cabe subrayar el factor de la disciplina, que aumenta con su práctica por la necesidad de acatar las instrucciones de los maestros y asistir a cada sesión de entrenamiento, ambos elementos fundamentales para dominar la técnica.

