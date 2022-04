Síntomas de la hepatitis infantil y cómo evitar el contagio

En España, cinco niños de entre dos y siete años procedentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia permanecen ingresados por un tipo de hepatitis de origen desconocido, que ya ha registrado más de 70 casos en Reino Unido, nueve en Estados Unidos, siete en Irlanda y y un número no especificado en Dinamarca y Holanda.

Aunque todavía se investigan las causas que provocan estos cuadros de inflamación grave del hígado, la hipótesis de que el origen esté en "un agente infeccioso", como apuntan desde el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), es la que tiene más peso, basándose en las "características clínicas y epidemiológicas de los casos" y descartando similitudes con los virus de las hepatitis A, B, C, D y E.

Igualmente, desde el ECDC también descarta que este brote esté relacionado con la covid-19 o con las vacunas, ya que ningún niño contagiado había sido inoculado y solo alguno de ellos había pasado coronavirus. "Sí podría estar detrás de estos casos el Adenovirus 41", apuntan las mismas fuentes, que se detectó en algunos de los menores de Reino Unido contagiados, aunque tampoco en todos.

"El origen sigue siendo totalmente desconocido. Si bien es cierto que alguno de los pacientes presentaban haber pasado un determinado serotipo de adenovirus -miembro de una familia de virus que pueden causar infecciones en las vías respiratorias, los ojos y el tubo gastrointestinal- tampoco es concluyente. También se han descartado causas habituales como infecciones metabólicas, autoinmunes o tóxicas", confirma Ignacio Ros, médico de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

"La hepatitis aguda en niños siempre ha existido. Lo que la diferencia de los nuevos casos diagnosticados es que estos últimos se han sucedido en un periodo corto de tiempo y no tienen una causa clara", apunta el doctor Ignacio Ros. "No obstante, en España la situación no es preocupante, puesto que tampoco se sabe con seguridad que los casos diagnosticados aquí tengan relación con los confirmados en el resto de Europa", alude el especialista.

Síntomas de la enfermedad en niños

El cuadro clínico en los casos identificados es el de una hepatitis aguda grave con transaminasas -enzimas que se producen en las células de distintas partes del cuerpo, sobre todo en el hígado- marcadamente elevadas. Estos son los síntomas que se han detallado:

Síntomas gastrointestinales , como dolor abdominal, diarrea y vómitos en las semanas anteriores.

, como dolor abdominal, diarrea y vómitos en las semanas anteriores. Ictericia , la coloración amarillenta de la piel y muy especialmente del blanco de los ojos.

, la coloración amarillenta de la piel y muy especialmente del blanco de los ojos. Ausencia en general de fiebre .

en general . Los casos pueden darse en niños a partir de los dos años y hasta 16 años de edad.

de edad. En algunas ocasiones puede aparecer orina oscura, heces de coloración clara o picor en la piel.

"En el caso de que el menor presente un color amarillento en la piel o pueda tener síntomas compatibles, lo mejor y más adecuado es acudir a su pediatra", aconseja Ignacio Ros.

Un agente infeccioso podría estar detrás de la transmisión

Evolución de los afectados y medidas de prevención

La mayor parte de los afectados, según las autoridades sanitarias, evoluciona de forma favorable, pero en un porcentaje menor de los casos han precisado trasplante hepático, como es uno de los casos que se han registrado en España.

Las recomendaciones para prevenir la hepatitis no distan mucho de las de cualquier enfermedad infecciosa. Destacan el lavado de manos de manera frecuente, el uso de pañuelos desechables y taparse la boca a la hora de toser o estornudar son los consejos más básicos para evitar el contagio. Una correcta ventilación de los lugares en los que nos encontremos o el uso de mascarilla también evitan la propagación del virus.

El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas de Pediatría y gerencias de hospitales instándoles a que lleven a cabo una "observación y búsqueda activa" de posibles casos en niños de hepatitis aguda de origen desconocido.