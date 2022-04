Preguntas y respuestas sobre la mascarilla en interiores: del trabajo al supermercado

Dos años han pasado desde que en todos los hogares españoles se tirara de tela e hilo para confeccionar mascarillas domésticas con las que luchar contra un virus del que poco se sabía. Semanas después de aquellos cubrebocas que de poco servían, los ciudadanos nos convertimos en expertos en dobles capas y FFP2 para dar paso a los colores y colgantes que hacían más cómodo el uso de un accesorio sin el que, entonces, ya no se podía salir a la calle y, mucho menos, entrar en un espacio cerrado sin él.

Una situación que comenzó a cambiar cuando la mascarilla dejó de ser obligatoria en exteriores, el 10 de febrero, y que a partir de este miércoles tampoco habrá que usarla en interiores. Una medida que, a pesar de ser anunciada por el Ministerio de Sanidad el 6 de abril, genera muchas dudas entre la población. Estas son algunas de ellas:

¿Cuándo habrá que seguir llevando la mascarilla?

La mascarilla sigue siendo obligatoria para trabajadores y visitantes de hospitales, centros de salud y demás centros médicos y asistenciales, incluyendo las farmacias. Del mismo modo, continuará exigiéndose a empleados y visitas de las residencias y otros centros sociosanitarios cuando estén en las zonas compartidas.

¿Hay que llevarla siempre en el transporte público?

Sí, así como en tranvía, metro, aviones o trenes. En las cubiertas exteriores de los barcos en las que se puede guardar la distancia interpersonal ya puede retirarse.

Cubrebocas en los colegios: ¿obligatorio u opcional?

La mascarilla ya no es obligatoria en ninguna circunstancia en los colegios, institutos y demás centros educativos. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han destacado esta cuestión, aunque sí recomiendan que toda la población vulnerable la use cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Esta recomendación, por tanto, se aplica a los profesores que tengan condiciones de riesgo. En este sentido, el departamento de Educación del Gobierno de Aragón aconseja a todo el personal de los colegios el uso de la mascarilla.

En supermercados, teatros y cines, ¿hay que usar ahora tapabocas?

Ya no es obligatorio su uso desde este miércoles. No obstante, los empresarios pueden obligar a llevarlas en sus negocios aludiendo al derecho de admisión. El Ministerio de Sanidad ha instado a hacer un "uso responsable" en situaciones en las que no haya buena ventilación o poca distancia entre las personas; en espacios cerrados donde pueda haber aglomeraciones, como en centros comerciales o tiendas; y en otros establecimientos se pasa más tiempo, como en cines, teatros, museos, bares y restaurantes.

¿Me pueden sancionar en el trabajo si no me pongo la mascarilla?

La mascarilla ya no es obligatoria en los interiores por ley, pero los servicios de prevención de cada empresa o institución "tienen competencias para decidir las medidas preventivas adecuadas para proteger la salud de los trabajadores", recuerdan desde CEOE Aragón.

"Si un trabajador se niega a usarla, al tratarse de una protección como puede ser, por ejemplo, un traje EPI en un centro sanitario, se le puede imponer una sanción interna, puesto que es una decisión tomada por el sistema de salud laboral", apuntan las mismas fuentes.

¿Cuándo es recomendable y cuándo es obligatoria?

Sanidad sigue recomendando “un uso responsable de la mascarilla”, especialmente para personas vulnerables (mayores de 60 años, mujeres embarazadas, pacientes inmunodeprimidos...), siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

¿Hay que usar el cubrebocas con síntomas compatibles con covid?

Las personas con síntomas leves de covid menores de 60 años y sanas ya no deben aislarse. Pero tendrán que seguir llevando mascarilla hasta diez días después de presentar los primeros signos de la enfermedad.