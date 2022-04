¿Obligatoria o recomendable? Situaciones que pueden ser "contradictorias" con el nuevo decreto de uso de las mascarillas

2

En centros sociosanitarios

La misma excepcionalidad se aplicará desde este miércoles en centros sociosanitarios, como asociaciones de pacientes o residencias, en las que tanto trabajadores como visitantes están obligados a seguir usándolas cuando estén en zonas compartidas. No así si se visita a un familiar o conocido en su habitación, donde ambos podrán quitarse la mascarilla. Los residentes, además, se libran de usar el cubrebocas en estos centros sociosanitarios, y se entiende que quedan protegidos, además de por la vacunación, por el uso obligatorio que deben hacer tanto los trabajadores como los familiares y amigos que les visiten cuando estén en salas y espacios comunes. No obstante, y he aquí una pequeña contradicción a este respecto: una persona puede frecuentar a partir de hoy un bar con su familiar anciano o residente -sin llevar ninguno de los dos la mascarilla-, y sin embargo tener que ponérsela en el caso del visitante cuando entre de nuevo a la residencia acompañando a su pariente (en espacios comunes).