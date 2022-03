Qué es la astenia primaveral, cuánto duran los síntomas y cómo tratar el cansancio

La astenia primaveral no es una excusa para bajar una marcha en la actividad diaria. Es un problema real, que no una enfermedad, y lo sufren miles de personas cada año con la llegada del equinoccio de primavera; normalmente, de hecho, los síntomas aparecen un poco antes. La buena noticia es que se pasan; la mala, que no hay una fórmula mágica para hacerlos desaparecer de inmediato, ni fármacos que permitan aliviarla con la velocidad que ofrece un analgésico al tratar el dolor.

Síntomas de la astenia primaveral

Los síntomas son diversos, y su intensidad depende de la salud y constitución de cada persona, pero suelen presentarse varios de los siguientes:

Cansancio y falta de energía

Debilidad muscular

Alteración del apetito

Alteraciones del sueño

Nerviosismo

Irritabilidad

Dificultad para respirar

Cuánto duran los síntomas de la astenia primaveral

El tiempo medio de duración de estos síntomas es de 15 días, hasta que el cuerpo se acostumbra a los nuevos parámetros de luz, temperatura u horarios de actividad que le han afectado. Las causas de su aparición son muy diversas. Lo normal es que sean los ancianos y los niños los más afectados por la astenia, además de las personas con una condición médica endeble, pero también son diana del problema todas aquellas personas que sufren de alergias con la llegada de la primavera.

Cómo combatir la astenia

Hay otro punto importante: la astenia puede tener un componente psicosomático y mostrarse como una consecuencia de trastornos depresivos. Para tratarla, más allá de otro tipo de remedios, hay que extremar el cuidado de la dieta y las horas de sueño, además de potenciar la realización de ejercicio físico moderado. Las terapias conductuales cognitivas también están indicadas. El empleo de multivitamínicos debe circunscribirse a las personas con carencias en este sentido; si no es así, tomarlas puede ser un simple placebo, y abusar de ellas, un problema que puede derivar en hipervitaminosis si no se controla.