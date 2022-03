Consumo prohíbe a famosos e 'influencers' anunciar alimentos para menores: "Es una buena medida, pero tiene muchos peros"

¿Cómo distinguir una publicidad encubierta de un momento de disfrute? ¿Se puede sancionar a aquellos 'influencers' que publican contenido desde otros países? El nuevo decreto publicado por el Ministerio de Consumo para combatir la obesidad infantil, que incluye como novedad la prohibición a famosos e influencers para aparecer en los anuncios que publiciten galletas, helados, refrescos y otros productos alimentarios altos en azúcares, plantea numerosos interrogantes a juicio de los expertos aragoneses consultados, que aunque ven con buenos ojos la medida, recelan de su eficacia para combatir la obesidad por la dificultad que entraña implementarla.

"A priori es una medida buena, pero en la práctica tiene muchos peros. Existe un plan similar en esta línea que es la estrategia NAOS, aprobada en el año 2005 y que regulaba la publicidad en televisión y otros medios de comunicación. Pero a pesar de los esfuerzos que se han hecho en esta línea desde hace 17 años, se ha demostrado que medidas aisladas de este tipo no han servido para mucho", opina el científico aragonés José Miguel Arbonés, investigador de la obesidad en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

A su juicio, prohibir este tipo de mensajes en redes sociales es "bastante difícil de regular". "Si no están ni siquiera en España estas personas (blogueros, youtubers o tiktokers...), ¿cómo se les va a perseguir o sancionar?", se pregunta este experto, que apuesta para combatir la obesidad infantil por un paquete de medidas que deberían aplicarse a un mismo tiempo, entre ellas -cita- regular las bebidas azucaradas y la publicidad de estos productos en redes sociales y medios, promover una buena educación nutricional e implementar medidas para las familias que están en situación de inseguridad alimentaria.

"Hay muchas medidas que se tendrían que revisar e impementar todas juntas porque una a una no están funcionando", subraya este investigador.

Para el catedrático de la Universidad de Zaragoza Luis Moreno, investigador principal del Genud y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, todas las medidas que traten de proteger a los menores de una alimentación que "no es la más adecuada" son bienvenidas y muy positivas. "Otra cosa es la libertad de expresión y de información que probablemente sea difícil de regular", matiza.

Como experto en esta materia, subraya que lo más importante en esta línea es intentar guiar a los consumidores hacia personas o instituciones que les puedan dar una información adecuada a nivel nutricional. "Lo que hay que hacer es informar bien a la gente y darle mensajes positivos, porque muchas veces los influencers basan sus estrategias en mensajes negativos", afirma.

"Muchas veces en las redes se dan consejos muy libremente sin tener en cuenta la salud y si efectivamente ese producto es bueno o no"

La prohibición a famosos e 'influencers' por parte de Consumo de aparecer en los anuncios que publiciten productos ricos en azúcares es también una medida aplaudida por el Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Aragón, cuya presidenta, Alba Santaliestra, advierte del daño que pueden hacer ciertos mensajes compartidos en redes sociales. "En muchas ocasiones las marcas se acercan a diferentes personas que tienen ese alcance para conseguir una mayor difusión de sus productos, y ocurre que muchas de estas personas no tienen los conocimientos adecuados para distinguir si esos alimentos son saludables o no. Después hay gente que incluye ciertos productos en su dieta diaria sin saber qué repercusiones pueden tener a largo plazo. Al final, con temas de nutrición se dan consejos muy libremente sin tener en cuenta la salud y si efectivamente un producto es bueno o no", recalca esta nutricionista, que pone algunos ejemplos. Entre ellos, el caso de alimentos que se anuncian sin azúcares añadidos y en cuya composición hay presentes diferentes edulcorantes desconocidos para la mayoría. "Una persona que no tenga conocimientos en este ámbito ve que no tiene azúcar en los ingredientes y se reafirma. Pero hay otros muchos ingredientes que pueden ser potenciadores del sabor dulce y que al final generan adicción", explica en relación a algunos lácteos -batidos, yogures bebidos...- y demás productos que imitan a la fruta y que son promocionados por madres 'influencers' como una opción fácil de llevar.

"El mensaje en estos casos se queda muy pobre, y muchas de estas personas no son conscientes de la repercursión que pueden tener. Las familias al final se fían, y da igual que te recomienden un champú o una marca de ropa. Sucede lo mismo con la alimentación. Parece que todos los consejos que nos dan los tenemos que ir incluyendo en nuestro día a día: que si quítate el pan, toma un zumo de naranja todas las mañanas… y luego llega el 'influencer' de turno y te dice: 'tómate esto que es bueno'. Al final tenemos que valorar qué es adecuado y qué no. Las marcas tienden a recurrir a personas de amplio espectro de difusión para conseguir la venta de estos productos, que es una técnica loable, pero la población infantil es vulnerable en este aspecto, y todas estas medidas van en la línea de protegerlos", afirma Santaliestra, quien advierte especialmente de la influencia que ejercen estas personalidades en adolescentes. "Cuando los menores consiguen esa mayor independencia de opiniones y económica, de disponibilidad de dinero, si ven al 'influencer' de turno promocionar unos 'snacks', pueden también ser causantes de complicaciones a futuro, desde trastornos de conducta alimentaria que pueden venir del exceso a otras enfermedades derivadas del mensaje que transmiten", señala esta nutricionsita.

"Muchos niños y adolescentes tienen síntomas depresivos en buena medida porque sus vidas o sus realidades no se ajustan a las que se difunden en redes sociales"

A este respecto, la psicóloga de Asapme, Lola Sobrino, incide en que las redes sociales, que son un foco de influencia en todo el mundo, se han convertido en una herramienta "nociva" a este respecto para los adolescentes, puesto que constituyen un "espejo" de la realidad bastante ficticio. "En la asociación trabajamos con muchos niños y adolescentes que tienen síntomas depresivos en buena medida porque sus vidas o sus realidades no se ajustan a las que se difunden en redes sociales, donde solamente se publican cosas placenteceras. Cuando tu realidad no encaja con eso, mentes más susceptibles como las de los niños y los adolescentes tienen dificultades para asumirlo y se sienten en desventaja", apunta esta psicóloga, al hablar de los daños que determinados mensajes pueden causar en la salud mental de los más jóvenes.

"En temas de alimentación -añade- lo que se vende es asociar una conducta con una imagen. Quien se está tomando la hamburguesa es una persona guapa, exitosa, que en el momento de la foto está en un lugar muy apetecible. Un 'influencer' no es un adolescente que tenga acné o una persona corriente. Suelen ser modelos de éxito para que se asocie el hecho en sí con 'mira qué maravilloso soy y me tomo una chocolatina o una hamburguesa'", advierte esta psicóloga.

'Influencers' aragoneses hacen autocrítica y aplauden la medida

Por su parte, la 'influencer' zaragozana Teresa Sanz, que suma más de 226.000 seguidores en su perfil de Instagram (@teresa_sanz), hace autocrítica al respecto y aplaude una medida a su juicio "necesaria", dado el crecimiento exponencial que están experimentando en redes sociales los perfiles que dedican un "excesivo" culto al ejercicio y al cuerpo. "Muchas niñas pequeñas tiene problemas de conducta alimenticia y, en este sentido, me parece muy bien no solamente que se controle la publicidad en las redes, sino en todo tipo de plataformas. Estoy a favor de todo lo que esté encaminado a proteger la salud de las personas y que potencie los hábitos de vida saludables", recalca Teresa, que ha realizado colaboraciones puntuales con marcas de renombre como Coca-Cola.

Teresa Sanz, 'influencer' zaragozana: "Hay que tener mucha empatía a la hora de aceptar esas colaboraciones. El discurso en alimentación tiene que estar mucho más cuidado y regularlo me parece muy necesario"



La joven, de 25 años, ha vivido en primera persona la insistencia de las marcas a la hora de promocionar sus productos en redes sociales, y ha hecho autocrítica al respecto reconvirtiendo buena parte del contenido que hoy ofrece.

"En mi caso, tuve una época en la que hacía mucho deporte y lo compartía en redes, y es algo que dejé de hacer porque no lo estaba haciendo de una forma saludable. En esa época había muchas marcas que me mandaban propuestas. A día de hoy, recibo muchas menos, pero es verdad que marcas de té adelgazantes, suplementos alimenticios y demás son bastante insistentes. Yo, por ejemplo, nunca voy a promocionar algo que no vaya a consumir o que no consumiría. Pero sí que es cierto que el discurso en este ámbito tiene que estar mucho más cuidado. Es genial que promociones algo que te puede estar dando unos efectos positivos a nivel personal, pero no por eso debes dejar de pensar en esa gente que a la mínima cosa que publiques de comida puede verse muy influenciada y sufrir consecuencias negativas. Hay que tener mucha empatía a la hora de aceptar esas colaboraciones y la forma de trabajar con ellas", reflexiona esta zaragozana.