Cómo conseguir la 'superinmunidad' frente a la covid

La 'superinmunidad' suena a superpoder, y puede que lo sea en tiempos de pandemia cuando se cumplen dos años desde la identificación mundial del SARS-CoV-2. La presencia de la covid-19 se había detectado únicamente en China hace dos años, y la mayoría de la población no lo veía como algo que pudiera afectar al conjunto del planeta, aunque las noticias que llegaban desde Wuhan empezaban a ser preocupantes. Ahora, en 2022, la evolución de la pandemia parece acercarse poco a poco a su fin, con las pautas de vacunación y la generación de anticuerpos tras padecer la enfermedad como las claves para que ello ocurra.

En las últimas semanas son muchas las voces autorizadas que han hablado de la 'superinmunidad'. Un estudio llevado por científicos de tres universidades de Munich (Alemania) certifica que tres exposiciones a la proteína viral de la espiga llevan a la producción de anticuerpos neutralizantes del virus por cantidad y calidad; son eficaces al unirse a la proteína viral de la espiga, incluyendo la variante ómicron. Los 'superinmunes' son las personas con tres vacunas, los que padecieron covid-19 y se vacunaron luego dos veces o los que se vacunaron con la pauta completa y no llegaron a la de refuerzo por haber contraído la infección después.

Por su parte, otro estudio conducido por la Oregon Health & Science University en Estados Unidos y publicado a finales de diciembre en la revista 'Journal of the American Medical Association' (JAMA), revelaba que la infección tras la pauta completa de vacunación generaba una respuesta robusta contra la variante delta, entonces ya en retroceso por la llegada de ómicron, y que la eficacia de esta triple exposición al virus era máxima a la hora de no desarrollar una enfermedad grave con ese contagio, además de generar anticuerpos de altísima calidad tras pasar la enfermedad.

Estudio de la 'superinmunidad' o inmunidad híbrida frente a la covid en España

Por su parte, el inmunólogo alicantino Alfredo Corell, que fuera elegido mejor docente universitario de España en 2018, hacía público a mediados de este mes de febrero un estudio del Programa Valenciano de Investigación de la Vacuna COVID-19 (ProVaVac) realizado al personal sanitario del departamento de salud del Hospital General de Alicante durante la primera quincena de enero. El estudio aclaró que la tercera dosis reducía sensiblemente el contagio y la gravedad de la enfermedad, con una caída del 73 % en el número de hospitalizaciones respecto del peor pico registrado en enero de 2021, pese a tener el doble de incidencia.

Corell explicaba que “la tercera dosis es imprescindible en personas con riesgo, pero no toda la población necesita esa tercera dosis. La combinación entre pasar ómicron y tener las dos dosis previas da una inmunidad que ya se viene conociendo como 'superinmunidad' o 'inmunidad híbrida'", explicaba, además de atreverse a vaticinar que “previsiblemente, tal y como ha sido ómicron y dado el grado de tasa de vacunación, creo que en abril estaremos en condiciones de afrontar una normalización progresiva de todas las restricciones, sin duda".

Últimas noticias sobre la covid-19.