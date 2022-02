Nuevo antiviral contra la covid con un 83% de eficacia, ¿a quién va dirigido?

El nuevo medicamento de AstraZeneca "que previene la covid-19", el Evusheld, llegará a España "este mes de febrero". Así lo aseguró la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este viernes, día en el que se firmó un acuerdo de compra de 30.000 dosis con la farmacéutica para la distribución del tratamiento.

Bajo la denominación de Evusheld este antiviral tiene una eficacia del 83% y se aplica con un pinchazo en cada nalga. Ahora bien, ¿quién puede administrárselo? ¿va dirigido a un colectivo en concreto o a toda la población?

Evusheld está dirigido a las personas con sistemas inmunológicos comprometidos a quienes las vacunas no les permite alcanzar un buen grado de protección. También está indicado en los casos de alergias severas a las vacunas y engloba a adultos y a niños de 12 años en adelante, siempre y cuando tengan un peso mínimo de 40 kilogramos.

La ministra ha calificado la firma de este acuerdo de “magnífica noticia” y, especialmente, para estos pacientes inmunodeprimidos entre los que se encuentran los que padecen cáncer. Además, beneficiará a personas con inmunodeficiencias, trasplantadas de órganos sólidos o personas tratadas por neoplasias hematológicas con medicamentos que inhiben su capacidad de generar inmunidad frente al antígeno inyectado con las vacunas.

"No es un tratamiento como tal. Es una profilaxis recomendada para un colectivo en concreto que sirve, además, como alternativa a quienes no producen anticuerpos neutralizantes con las vacunas. Es decir, si por las razones específicas que sean alguien no los genera, con este antiviral se le administran", apunta el inmunólogo Nacho de Blas.

Su administración se realiza con dos dosis monoclonales -proteínas artificiales- "que lo que hacen es sustituir a los anticuerpos que tenemos y así aumentar la inmunidad", explica De Blas. "La protección frente a una posible infección con este antiviral es de unos seis meses aproximadamente", asegura el experto.

Este antiviral de AstraZeneca conserva, además, la actividad de neutralización contra la variante ómicron de coronavirus, según los datos aportados en un estudio del University College Oxford y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.