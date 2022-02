Mi hijo ha pasado covid y ahora es contacto estrecho de un positivo, ¿puede ir al cole?

"He dado positivo en coronavirus. Tanto el rastreador como mi médico de cabecera aseguran que mis hijos, de 11 y 6 años, que se contagiaron hace tres semanas, deben hacer cuarentena por ser contacto estrecho. El mayor tiene una dosis de la vacuna inoculada, después cogió covid. El pequeño lo pasó antes de que le vacunaran. Como tenía dudas, me he puesto en contacto con su pediatra para que valorara la situación, quien me explica que 'por tener inmunidad natural' pueden ir al colegio, eso sí 'controlando la temperatura y posibles síntomas".

Son palabras de Roberto Lardiés, un zaragozano de 46 años, que ante las "razones opuestas" de los especialistas acerca de la situación de sus hijos, decidió no llevarlos al colegio, a pesar de la recomendación de su pediatra. "Nos vamos a volver locos. He pasado la infección como un catarro he podido quedarme con ellos en casa, pero no sabía qué era lo correcto", comenta Lardiés.

Una situación similar a la de otra zaragozana Ana Lapetra, que no tiene "claro" la razón por la que su hija de 9 años no puede asistir al colegio, siendo que ha pasado la infección hace "menos de tres semanas". "Su clase está confinada ahora, pero se supone que ella, al pasar covid y con una vacuna puesta, está inmunizada, ¿no?", se pregunta. "Para los padres es un verdadero problema conciliar ante esta situación", comenta Lapetra.

Unas dudas que aumentan según lo marcado en el protocolo que sigue Educación. "Si una clase queda confinada por el brote en un aula, en el caso de que haya alumnos que hayan pasado la covid recientemente, estos harán la misma cuarentena que el resto de sus compañeros", aseguran fuentes oficiales.

Pero si el contacto estrecho ocurre fuera de las aulas, Sanidad marca otras pautas a seguir. "Depende de cada caso concreto y hay que aludir a las recomendaciones de sanitarios y pediatras que son quienes conocen bien cada caso. No obstante, si no está vacunado con la pauta completa hay que tomar precauciones con el uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad y controlar la aparición de posibles síntomas durante los días posteriores", concluyen las mismas fuentes.