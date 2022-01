¿Sabes cuáles son los alimentos más saciantes que se pueden incluir en la dieta?

Comer sano no es solo cocinar de manera saludable, utilizando técnicas que ahorren el aceite y los rebozados y sustituyendo los alimentos procesados por opciones más naturales. También implica comer de manera consciente y no engullir sin tener en cuenta la cantidad, al mismo tiempo que encontrar un equilibrio entre la nutrición saludable, sentirse saciado y no vivir de dieta restrictiva en dieta restrictiva.

Un truco que nos ayudará a encontrar un balance entre la sensación de saciedad y la cantidad de lo que comemos es escoger de manera adecuada los alimentos. Hay productos que son mucho más saciantes que otros y que, por lo tanto, nos ayudan a disminuir las cantidades de lo que ingerimos a diario.

¿Qué hay que buscar en un alimento para que sea saciante? Pues que sea rico en fibra y que tenga una alta presencia de carbohidratos de asimilación lenta y de proteínas, como explican desde el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón. Al mismo tiempo, deben tener un índice glucémico bajo (los dulces, por ejemplo, dan un subidón rápido de energía pero que dura muy poco en el tiempo) pero sí una gran presencia de agua.

Los alimentos más saciantes

La Fundación Alimentación Saludable recomienda incluir alimentos altamente saciantes en las dieta diaria por su efectos positivos, ya que calman el apetito y reducen la cantidad de comida necesaria, por lo que deben ser la base de nuestra alimentación. Según esta fundación y sus estudios, los 11 alimentos más saciantes que existen son: la patata cocida, las proteínas de pescados y carnes, los huevos, algunas legumbres como las judías o las lentejas, los cereales integrales, los frutos secos crudos o tostados y las manzanas, naranjas, plátanos y uvas.

De toda esta lista, el alimento más saciante es la patata, que ya en 1995 consiguió este título en su modalidad hervida o cocida. Es hasta siete veces más saciante que consumir las mismas calorías en forma de alimentos dulces o procesados y el doble que las patatas fritas. Incluirla en la dieta cotidiana es muy cómodo, sobre todo porque pueden prepararse rápidamente al microondas, y acompañadas con un chorrito de aceite en crudo, algo de sal y pimienta son toda una delicia.

