No doblar la mascarilla o ajustarla de manera incorrecta: así aumentas el riesgo de contagio covid

La propagación de la variante ómicron y el rápido ascenso de casos por contagios ha vuelto a poner de manifiesto la importancia del uso de la mascarilla como una de las medidas necesarias para evitar la propagación del virus.

A pesar de su obligatoriedad y en medio de un debate entre quienes dudan del nivel de protección de las quirúrgicas en esta nueva ola o quienes siempre han apostado por usar las FFP2, todavía son muchos los ciudadanos que hacen un uso indebido de la mascarilla sin ser conocedores de los riesgos de contagios que conlleva un empleo incorrecto del cubrebocas.

"El ajuste es un problema muy gordo. Por los huecos que creemos que son pequeños pasa la mitad del aire sin filtrar y pueden salir los aerosoles, una de las principales causas de contagio", apunta en su cuenta de Twitter el zaragozano José Luis Jiménez, catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, para quien "lo mejor" sería usar mascarillas elastoméricas, que usan silicona para un mejor ajuste. "Los problemas de filtración pasarían a la historia", asegura el experto en aerosoles.

Mascarillas: Un vídeo muestra cómo nos contagiamos aun llevando FFP2 o quirúrgicas https://t.co/Mq3iZ5eNgM via @levante_emv — Prof. Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) February 3, 2021

"Todos los cubrebocas hacen de filtro para evitar que salga o entren las partículas que desprendemos al hablar o al respirar. Indudablemente, si no está bien colocada estas salen, aumentando un posible riesgo de contagio", añade Luis Miguel García, el médico y presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria.

Pero el mal ajuste de las mascarillas no es el único uso incorrecto que hacemos de las mismas. Doblarlas cuando no se utilizan tampoco es un buen consejo, puesto que, tal y como asegura Claire Judith Horwell, profesora del Departamento de Ciencias de la Universidad de Durham (Reino Unido), en un artículo publicado en el diario 'The Guardian', "se deforma el clip moldeable que ayuda a una correcta sujeción" del cubrebocas a la cara.

"Como regla general, si siente que entra aire en los ojos y sus gafas se empañan rápidamente, o si siente que su aliento se escapa por los bordes, entonces también podrá entrar aire contaminado", alerta la profesora.

Bajarlas a la barbilla cuando tomamos algo o comemos, llevarlas debajo de la nariz o guardarlas en el codo, muñeca o bolsillo del pantalón tampoco es aconsejable puesto que "igual que usarlas de manera incorrecta aumenta el riesgo de contagio, también lo hace conservarla de forma inadecuada. Las autoridades sanitarias recuerdan al respecto que lo ideal es "guardarlas en una bolsa de papel, así evitamos que se contamine".