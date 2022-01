Dudas sobre el confinamiento y las bajas al ser contacto con un positivo por covid

Tras el incesante aumento de contagios por coronavirus en toda España, coincidiendo con la época navideña, es muy probable haber estado en contacto con un positivo por el virus. Son numerosas las dudas en torno a esta situación: ¿debo hacer confinamiento si estoy vacunado?, ¿puedo coger la baja laboral en ese caso?.

Si soy contacto y estoy vacunado con la pauta completa



Es importante tener en cuenta qué personas deben guardar cuarentena. En caso de estar vacunado con la pauta completa y haber sido contacto estrecho con un positivo, no es necesaria la cuarentena, pero deben extremar las recomendaciones durante los diez días posteriores al último contacto. Pueden salir a la calle y realizar actividades esenciales con mascarilla y distancia de seguridad, es decir, pueden ir a trabajar. Serán citadas a una prueba a partir del quinto día y deben avisar si son sanitarios o trabajan con personas de riesgo.

Si soy contacto y estoy sin vacunar o soy inmunodeprimido



No se aplica el mismo criterio para las personas no vacunadas, ya que estas sí que deben aislarse si han sido contacto estrecho. Además, el Ministerio de Sanidad rebajó, el pasado 29 de diciembre, la cuarentena necesaria para las personas que son positivo en coronavirus de 10 a 7 días. Este período de aislamiento también afecta a las personas no vacunadas que hayan tenido contacto estrecho.

Si soy contacto y no estoy vacunado, ¿puedo pedir la baja laboral?

La baja laboral tan solo la pueden pedir aquellas personas que están obligadas a guardar cuarentena. Según Sanidad, dichos casos son aquellos en los que el contacto estrecho con un positivo no está vacunado. Además, dicho período de aislamiento ha sido reducido de 10 a 7 días. Por lo tanto, aquellas personas no vacunadas que hayan estado en contacto con un positivo por coronavirus pueden tramitar la baja laboral.

Según el portal de la Seguridad Social, en estos casos, a efectos económicos se tratará como derivado de accidente de trabajo.

Si soy contacto y estoy vacunado, ¿puedo pedir la baja laboral?

Las personas que son contacto estrecho, pero están vacunadas con la pauta completa, están exentas de cuarentena, por lo que no son aptas para pedir una baja laboral.