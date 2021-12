¿Son fiables los test de antígenos que se compran por internet?

Pese a que las pruebas de antígenos para autodiagnóstico no son consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa por coronavirus, ni en personas con síntomas ni en asintomáticos, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sí pueden servir como complemento a otros métodos diagnósticos al permitir detectar más casos y, por ende, ofrecer más oportunidades de controlar la transmisión. Se trata de un producto dirigido a personas con síntomas o que hayan sido un contacto estrecho con un positivo confirmado y en áreas de alta transmisión del virus. Por lo tanto, utilizados en la población general sin síntomas los resultados pueden dar falsos negativos y generar falsa seguridad.

Dichas pruebas deben realizarse durante los siete primeros días desde la infección o en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido. No obstante, el interesado debe ser consciente de la posibilidad de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos, en caso de realizar la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja. De acuerdo al funcionamiento general, el resultado será positivo cuando aparezcan dos líneas horizontales de color, la línea de test (T) y la línea de control (C). Si solo aparece la C, el resultado indicará negativo.

Durante estas fechas señaladas, la demanda de este tipo de test se ha multiplicado por 1.000. Su alta demanda en las fiestas de Navidad ha provocado un temporal desabastecimiento en sus puntos de venta que ha llevado a mucha gente a intentar adquirir estas pruebas por internet. Se trata de un error, ya que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios solo garantiza la validez y correcto funcionamiento de los test que se dispensan en las farmacias. Tal y como se reconoce en la página web de la institución, "son de venta exclusiva en farmacias -sin necesidad prescripción-, por lo que no debes adquirirlos a través de otros canales". Así pues, la AEMP insta a no comprar este tipo de producto por internet.

Estos test son evaluados por un organismo notificado. Se trata de un organismo independiente designado por las autoridades, que audita a los fabricantes de productos sanitarios, verifica que el diseño y la información son adecuados para que sea utilizado por no profesionales y que cumple con los requisitos esenciales. Si la evaluación es satisfactoria, emite un certificado CE. En este sentido, el comprador debe tener en cuenta que un test de autodiagnóstico lleva una distinción tanto en el etiquetado como en las instrucciones de uso, donde constará el organismo notificado que lo ha evaluado, con sus dígitos de identificación, junto al marcado de Europa CE.

Por otro lado, ante la de alta demanda de los test, la AEMP va a emitir en España autorizaciones expresas como medida temporal para permitir la venta en farmacias de determinados test rápidos de antígeno de uso profesional para su utilización por la población en general. Estas pruebas de uso profesional requieren de un una toma de muestra nasal y pueden venir en presentaciones de 20-25 test por caja, en vez de manera individual, y tendrán la validez indicada en las instrucciones de uso de cada producto, cuyo uso correcto necesitará del seguimiento de las instrucciones.

