La neumóloga que "alucina" con los pacientes de covid en la UCRI sin vacunar

Todavía hay quien prefiere no vacunarse contra la covid-19 antes que hacerlo, para evitar posibles efectos secundarios, por si acaso es peor el remedio que la enfermedad. Esas personas que dudan de si es mejor o no vacunarse tal vez aún no hayan escuchado mensajes tan aclaratorios y contundentes como el que lanzó esta semana a pie de UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios) la doctora Laura Tomás Gómez, neumóloga y presidenta de la Sociedad Vasco Navarra Patología Respiratoria.

"Ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes covid en UCRI. 12 de 19 sin vacunar. La más joven 17 años. Múltiples teorías sobre las vacunas. Ni uno solo me ha dicho que NO cuando les he ofrecido Tocilizumab. Ni una sola pregunta sobre su eficacia o efectos secundarios. Alucino".

En estas pocas palabras, la doctora Tomás, que es también jefa de la Sección de Neumología-OSI Araba, deja meridianamente claro cómo se aferran a la ciencia quienes no se habían vacunado, bien porque por su juventud pensaban que eran inmunes al virus, o bien por cualquier otra circunstancia.

El Tocilizumab es uno de los pocos medicamentos, por no decir el único, que se ha convertido en vital para tratar a los enfermos más graves de covid-19. Así, este fármaco se usaba hasta ahora para tratar las afecciones inflamatorias artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil sistémica, poliartritis idiopática juvenil, arteritis de células gigantes y síndrome de liberación de citoquinas. Pero, con la llegada del virus SARS-CoV-2 y a falta de armas para combatirlo, se hicieron las pertinentes pruebas que mostraron la eficacia de este medicamento para salvar vidas, por lo que la Agencia Europea del Medicamento le dio el visto bueno para su uso contra el coronavirus.

Se trata de un fármaco inmunomodulador, por lo que podría decirse que modifica la actividad del sistema inmunitario. Es un anticuerpo monoclonal, un tipo de proteína diseñada para unirse a un objetivo específico (llamado antígeno) en el cuerpo. Se une al receptor de una molécula mensajera o «citoquina» llamada interleucina-6 (IL-6)

En los últimos meses han salido a la luz mensajes que van en la misma dirección de lo que apunta la neumóloga Laura Tomás: es mejor el remedio que la enfermedad. Entre los que más repercusión tuvieron el del líder del movimiento antivacunas de Italia, quien se hizo provacunas tras contagiase de covid y pasar una semana en la UCI.

Por su parte, Johann Biacsics, uno de los líderes del movimiento antivacunas en Austria, falleció a principios del pasado mes de diciembre a los 65 años al contraer unas semanas antes la covid-19, negarse a recibir tratamiento y utilizar lavativas de dióxido de cloro o lejía.