Dosis de refuerzo de la vacuna covid: ¿cuál me pueden poner? ¿Qué ocurre si se combinan fórmulas distintas?

La campaña de refuerzo contra la covid-19 avanza a buen ritmo en Aragón tras lograr que el 75,8% de la población de más de 70 años haya recibido ya la tercera dosis, porcentaje que asciende hasta el 83,45% en mayores de 80 años.

Actualmente, en la Comunidad, están autorizadas con este fin las vacunas de ARN Mensajero (Pfizer y Moderna), de manera que los mayores de 60 pueden decidir con cuál de estas vacunas refuerzan su inmunidad frente a la covid-19. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) autorizan este tipo de combinaciones para las dosis de refuerzo.

1 Si se vacunó con Pfizer-BioNTech



- Cuándo recibir la dosis de refuerzo: al menos 6 meses después de haber completado su pauta completa de vacunación contra la covid-19.

- Qué dosis de refuerzo puede recibir:

Cualquiera de las vacunas autorizadas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). 2 Si se vacunó con Moderna - Cuándo recibir la dosis de refuerzo:

Al menos 6 meses después de haber completado su esquema principal de vacunación contra la covid-19.

- Qué dosis de refuerzo puede recibir:

Cualquiera de las vacunas autorizadas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). 3 Si se vacunó con Janssen Cuándo recibir la dosis de refuerzo: al menos dos meses después de haber completado su esquema principal de vacunación contra la covid-19.

Qué dosis de refuerzo puede recibir:

Pfizer o Moderna. No obstante, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha informado este miércoles de que se puede dar una dosis de refuerzo de la vacuna covid-19 Janssen a los dos meses de completar la pauta principal de vacunación en personas de 18 o más años, ya sea después de una dosis de la vacuna de Janssen o de dos dosis de las vacunas de ARNm. 4 ¿Y los vacunados con Astrazeneca? Los expertos de la ponencia de vacunas recomendaron este miércoles ampliar las dosis de refuerzo a los mayores de 50 años y a los vacunados con AstraZeneca, que en su mayoría fueron trabajadores esenciales de menos de 55 años, una propuesta que aún debe valorar este jueves la Comisión de Salud Pública. Este jueves será cuando los directores generales del Ministerio y las comunidades estudien la nueva propuesta que, según recuerdan fuentes de Sanidad, puede ser ratificada o modificada.

Hasta la fecha, los expertos consultados recalcan que existen estudios sobre la eficacia con diferentes combinaciones que analizan la protección mezclando pautas con diferentes vacunas. En concreto, un estudio publicado por 'The Lancet' demostraba que los efectos secundarios de las combinaciones no eran diferentes ni más acusados que los inducidos por la vacunación con el mismo tipo de fórmulas. "Hay incluso estudios que sugieren que mezclar vacunas podría aumentar su eficacia, dado que activarían más componentes de nuestro sistema inmune", destaca el investigador ARAID de la Universidad de Zaragoza en el IIS Aragón Julián Pardo.

En la práctica, la enfermera Marina Francés, coordinadora de Enfermería en el Centro de Salud Arrabal, confirma que los efectos no varían por mezclar una y otra fórmula, sino que dependen del sistema inmunológico de cada persona. "Hay efectos secundarios, pero son los mismos que ocurren con cualquier otra pauta. Conozco gente que se ha puesto la tercera dosis con Pfizer y la tercera con Moderna y hay personas que han tenido reacción y otras que no. Tanto con mezcla como sin ella, los efectos que están dando las vacunas son parecidos y en cualquier caso no duran más de un día. Recomendamos paracetamol en el caso de tener síntomas, y es preferible tomarlo solamente ante la aparición de los mismos, porque algunos estudios apuntaban que tomarlo antes podía interferir en la inmunidad adquirida", explica Francés.

Por el momento, en los centros de salud urbanos parece que la tendencia es a vacunarse con Moderna, puesto que es la que mayor disponibilidad presenta en estos momentos, si bien hay quienes se están vacunando también con PFizer-BioNTech. "Nos traen también algunas dosis de Pfizer, pero priorizamos el llevarla a los domicilios, porque es la única que se puede trasladar en condiciones de seguridad. Cuando vamos a las casas a inocular a gente que está encamada, usamos las terceras dosis de esta vacuna", informa la coordinadora de Enfermería del Centro de Salud Arrabal.