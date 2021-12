Cómo diferenciar los síntomas de un catarro, gripe, covid o resfriado

Al igual que ocurriera en 2020, con la pandemia de la covid-19 en plenitud de impacto y aún sin vacunas disponibles, la campaña de vacunación para prevenir la gripe común se adelantó un poco este año con respecto a 2019 y los años previos, una medida avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bien es verdad que el impacto de la gripe fue mínimo el año pasado, un hecho que se atribuye al uso de las mascarillas y a los confinamientos selectivos, pero tras la progresiva normalización de la vida social y el fin del uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, la población vuelve a estar expuesta a esa amenaza anual que debilita notablemente el cuerpo durante una semana.

Diferencias entre los síntomas de resfriado común, catarro, gripe o covid

En lo referente a los síntomas, la gripe común comparte algunos con la afección de la covid-19, y también con el catarro común. No obstante, hay diferencias reconocibles.

1 Síntomas resfriado común o catarro Aumento de la mucosidad nasal, tos, dolor de garganta y estornudos. No suele causar fiebre alta o dolores en la musculatura; afecta principalmente al aparato respiratorio superior. 2 Síntomas de la gripe Infección vírica que normalmente si viene con proceso febril y dolor muscular. Comparte con el catarro los aspectos de la tos, la moquita y los estornudos. En casos más serios deriva en dolores de cabeza y escalofríos, amén de problemas estomacales. 3 Síntomas de covid Los síntomas son muy parecidos a los de la gripe, pero intensificados. Hay más fiebre, sensación profunda de debilidad, tos productiva y en muchos casos, diarrea. Los síntomas llamativos como la pérdida del olfato y la alteración en el sentido del gusto durante varios días son propios de la infección por covid-19.

Síntomas de gripe, catarro, covid o resfriado. HERALDO

Vacuna de la gripe y de la covid a la vez

Una de las grandes preocupaciones actuales es la compatibilidad de la vacuna antigripal y el refuerzo de la anticovid, que ya ha comenzado a administrarse a residentes en los centros de la tercera edad y pacientes trasplantados, con la intención de extenderse a la población general de forma progresiva; de momento, los mayores de 70 años empezarán a vacunarse desde el 25 de octubre. Desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que no hay problema en recibir ambas, incluso en la misma sesión, con la mera precaución de no poner ambas en el mismo brazo para evitar hinchazón. La revista científica ‘The Lancet’ ha publicado además una investigación conjunta de las autoridades sanitarias de EE.UU, Reino Unido y Australia al respecto, saldada con resultados positivos; no hay efectos secundarios en la coadministración de las terceras dosis anticovid y la vacuna antigripal.

Últimas noticias sobre la covid-19 y la gripe.