¿Qué pasos debemos seguir ahora si nos contagiamos de coronavirus?

Si una persona vacunada es contacto estrecho de una positiva, ¿qué ocurre?

A los 7 días del contacto se le realiza una PCR para comprobar si ha sido contagiada y es positiva. Si da negativo, no tendrá que hacer cuarentena, pero deberá mantener una serie de medidas preventivas específicas. Entre ellas: llevar la mascarilla en todo momento, no estar con personas vulnerables, no estar con personas que no están vacunadas y no asistir a eventos multitudinarios.