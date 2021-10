Los retrasos ocasionados por la saturación de la asistencia sanitaria por la pandemia de la covid han puesto de manifiesto la importancia de la prevención como estrategia para la detección precoz de enfermedades como el cáncer de mama.

Este martes, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) hace un llamamiento para concienciar de la urgencia de recuperar la normalidad en la atención primaria y hospitalaria. En su manifiesto para la efeméride de este año, piden más personal y mayor dotación presupuestaria para este campo.

Además, defienden programas de detección precoz públicos y gratuitos, continuados en el tiempo, dotados de personal formado y de recursos apropiados.

Desde Quirónsalud apuestan por el control anual o bianual a través de mamografías y de un 'screening' o cribado, como medida de prevención secundaria que consiste en la realización de pruebas diagnósticas a pacientes, a priori sanas, para detectar el cáncer de forma precoz. Además los seguimientos deben ser exhaustivos en mujeres con antecedentes familiares, consideradas de riesgo.

En los últimos años, la autoexploración mamaria ha salido de los manuales de prevención de los profesionales sanitarios. "La autoexploración como estrategia de prevención del cáncer de mama viene de una época en la que no se hacían revisiones por mamografía de forma institucionalizada", explica el doctor Fernando Colmenarejo, jefe del servicio de ginecología de Hospital Quirónsalud, de Zaragoza. "No había una manera mejor de detectarlo".

Sin embargo, "con el desarrollo de los programas de prevención que incluyen las mamografías anuales o bianuales y la generalización del aseo personal regular, se ha visto que la autoexploración tiene menos rendimiento preventivo", explica Colmenarejo.

El jefe de ginecología de Quirónsalud opina que no es bueno obsesionarse con la autoexploración para evitar confusiones, miedos y saturación de las consultas con pruebas innecesarias. "Esto no quiere decir que, si notamos algo en el pecho, no vayamos a consultar con nuestro médico. Debemos actuar igual que cuando detectamos un lunar extraño", matiza.

Existen algunos signos externos que pueden delatar la existencia de un tumor en la mama. El siguiente gráfico distribuido por el grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama durante la pasada campaña, señala algunos de ellos: