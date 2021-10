¿Qué son el fentanilo y el tramadol? ¿Son peligrosos? ¿Para qué sirven?

España es, en la actualidad, el octavo país del mundo en consumo de opioides y escala al tercer lugar en relación al uso del fentanilo, un analgésico 100 veces más potente que la morfina. Este fármaco, aceptado para aliviar el dolor intenso en pacientes con cáncer y también en cuidados paliativos y en el dolor perioperatorio (se utiliza mucho en anestesia) con tratamientos a corto plazo, puede convertirse en una 'condena' si se excede de las dosis recomendadas en tratamientos a largo plazo que generan controversia.

"El fentanilo de liberación rápida es el opioide usado para el dolor crónico con mayor riesgo de originar problemas; es un fármaco que en principio surgió solo para pacientes con cáncer que presentaban puntualmente episodios muy severos del dolor. Por su potencia, se comenzó a utilizar fuera de su indicación original en pacientes no oncológicos y ahí es donde hay que estar muy vigilantes por el riesgo de adicción a este", explica el anestesiólogo del Hospital Miguel Servet Javier Martínez Andreu, quien matiza que desde este verano, en Aragón, los fentanilos de liberación rápida solo pueden darse con visado y a pacientes oncológicos. "En un paciente con cáncer ya pones en el visado que tiene un tumor, y no hay ningún problema para darle el fármaco. Pero a todos los que no son oncológicos los deniegan, con lo que ya es prácticamente imposible que le puedas recetar ese fármaco a un paciente no oncológico", aclara.

Cómo se compra el fentanilo

Este tipo de fármacos solo se dispensan en las oficinas de farmacia con visado. "Hasta este año prácticamente era de prescripción libre con receta en pacientes no oncológicos, pero ahora ya funciona de esta manera. En Aragón se han establecido mecanismos de control más estrictos y el médico tiene que justificar que ese paciente se puede beneficiar de este opioide", asegura Martínez. En la Comunidad, el opioide que más se utiliza es el tramadol, pero también es muy común el fentanilo en forma de parche, que no es de liberación rápida.

Para poder dispensarlos en las oficinas de farmacia tienen que venir siempre con receta. Actualmente, teniendo la receta electrónica basta con que esté incluido en la misma (no hacen falta dos recetas). No obstante, se vigila mucho este tipo de dispensación, aseguran desde el COFZ.

¿Qué es el tramadol?

El tramadol es otro poderoso analgésico opioide que se utiliza para aliviar dolores fuertes en un tratamiento. Uno de los problemas es que puede ser muy adictivo, por lo que debe tomarse siempre bajo estricta prescripción médica, ya que además puede ocasionar problemas de respiración graves -incluso letales- durante las primeras 24 a 72 horas de un consumo excesivo. Los aumentos de dosis también deben ser cuidadosamente supervisados por un facultativo, quien asimismo debe estar al tanto de cualquier otro medicamento que tome el paciente durante su tratamiento con tramadol en tabletas de liberación prolongada, para evitar interacciones potencialmente peligrosas. Además, se debe tomar entero (no se parte, divide o mastica) para evitar una asimilación demasiado rápida del producto.

Famosos que murieron por sobredosis de fentanilo y tramadol

El fentanilo ha protagonizado numerosos titulares en los últimos años por la muerte de famosos debido a episodios de sobredosis, en su mayoría en Estados Unidos. El caso más conocido es el de Prince, que colapsó en 2017 durante un vuelo cuando el avión se acercaba a su Minneápolis natal. El rapero Mac Miller falleció en 2018 al mezclar alcohol y una elevada dosis de este opioide. Bobby Brown junior, hijo del cantante Bobby Brown e hijastro de la fallecida Whitney Houston, murió a los 28 años el pasado noviembre por una sobredosis de fentanilo y otras drogas; este año han fallecido los actores Michael K. Williams, de 'The Wire', y el protagonista de 'Mani' Daniel Mickelson por causa de sobredosis de fentanilo. La estrella de rugby Jordan Cox murió por una sobredosis de tramadol.